Zeki Çelik-Juventus flörtü için resmi açıklama geldi! Transferde rota belli oluyor

Milli futbolcu Zeki Çelik'in geleceği hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Juventus ile anlaştığı iddiaları gündeme gelirken, oyuncunun menajeri Fazıl Özdemir'den resmi açıklama geldi.

İtalya Serie A'da Roma forması giyen milli sağ bek Zeki Çelik'in adı son günlerde Juventus ile anılıyordu. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Juventus'un sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaştığı iddia edilmişti. Bu iddialar, Türk futbolseverler arasında büyük bir heyecan yaratırken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olmuştu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Ancak bu transfer iddiaları üzerine Zeki Çelik'in menajeri Fazıl Özdemir'den resmi bir açıklama geldi. Özdemir, Juventus ile herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığını belirterek, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"Zeki Çelik'in bir kulüple anlaşmaya vardığına dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Şu anda önemli bir kulüpte oynuyor. İtalya ve İngiltere'deki önemli takımların bu seviyede oynayan bir oyuncuya ilgi göstermesi ve isminin geçmesi doğal.

Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve kulübe büyük bir saygı duyuyor. Şu anda sözleşme veya transfer konularına odaklanmıyor. Tüm dikkatini Roma'nın hedeflerine ulaşmasına destek olmaya veriyor. Diğer tüm konuların zamanı geldiğinde profesyonel ve saygılı bir şekilde ele alınarak çözüleceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

İNGİLİZLER DE MİLLİ FUTBOLCUNUN PEŞİNDE...

Bu açıklama, Juventus transferi iddialarına nokta koyarken, Zeki Çelik'in geleceğiyle ilgili belirsizliği de beraberinde getirdi. Oyuncunun Roma ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması, transfer spekülasyonlarının devam etmesine neden oluyor. Menajer Özdemir'in açıklamaları, Zeki Çelik'e sadece Juventus'un değil, İngiltere'den de önemli kulüplerin talip olduğunu gösteriyor. Bu durum, milli futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açma ihtimalini güçlendiriyor.

PERFORMANSIYLA LİGE DAMGA VURDU...

Zeki Çelik'in performansı, özellikle son dönemde gösterdiği istikrarlı oyunla dikkat çekiyor. Hem savunmadaki başarısı hem de hücuma verdiği katkıyla takımının önemli oyuncularından biri haline geldi. Bu performansı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgisini çekmeyi başardı. Özellikle bonservis bedeli olmadan transfer edilebilecek olması, Zeki Çelik'i cazip bir seçenek haline getiriyor.

Zeki Çelik bu sezon Roma formasıyla 31 maça çıkıp 1 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Bu performansıyla transferde adı büyük takımlarla anılan yıldız oyuncu sene sonunda Milli Takımımız ile Dünya Kupası'nda boy göstermek istiyor.

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Zeki Çelik'in geleceğiyle ilgili daha net gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Oyuncunun menajerinin açıklamaları, transfer sürecinin henüz sonuçlanmadığını ve farklı seçeneklerin değerlendirildiğini gösteriyor. Juventus'un yanı sıra İngiliz kulüplerinin de devrede olması, Zeki Çelik'in kariyerinde önemli bir karar vermesi gerektiği anlamına geliyor. Milli futbolcunun, kariyer hedefleri doğrultusunda en doğru kararı vereceği ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceği düşünülüyor.