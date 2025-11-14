Cristiano Ronaldo yine tarihe geçti ama bu kez attığı gollerle değil...

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için oynanan maçlarda İrlanda-Portekiz maçı büyük bir sürprize gebe oldu. İrlanda'yı yenip Dünya Kupası'na katılmayı garantilemek isteyen Portekiz, Ronaldo'nun kırmızı kart gördüğü mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

RONALDO BİR İLK YAŞADI

İrlanda Cumhuriyeti, F Grubu'nda Portekiz'i Troy Parrott'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Rakibine kaybederek Dünya Kupası'nı garantileme şansını kaçıran Portekiz'de Cristiano Ronaldo, 59. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yıldız futbolcu, 226. kez forma giydiği milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

Red card for Ronaldo 🛑



World cup Portugal IRELAND #WorldCupQualifiers #cristiano_ronaldo pic.twitter.com/zkVNxhVv1V — My Thoughts Now (@MyThoughtsNow22) November 13, 2025

ÇIKARKEN HAKEMİ ALKIŞLADI

Kırmızı karttan önce VAR'a giden maçın hakemi, Ronaldo'nun rakibine attığı dirseği görerek kırmızı kart gösterdi. Ronaldo kırmızı kart gördükten sonra hakemi alkışlayarak tepki gösterdi ve saha kenarına geldi.