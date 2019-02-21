Cristiano Ronaldo'yo şok tezahürat: Vergini öde

İspanya'da 9 yıl boyunca Atletico Madrid'in ezeli rakibi Real Madrid'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız, Metropolitano Stadı'nda hoş karşılanmadı.

Olay tezahürat

Atletico Madrid taraftarı maç boyunca Ronaldo'nun üzerine oynarken yaptıkları tezahüratla Portekizli yıldızı hedef aldı.

İspanyol ekibinin taraftarı "Vergini öde Cristiano" tezahüratında bulundu.

Real Madrid'in eski oyuncusu Cristiano Ronaldo, İspanya'da vergi kaçırma suçlamasını 2018 yılında kabul etmişti.

İspanyol mahkemesi, 2011-2014 yıllarında toplamda 14 milyon 768 bin 897 avro vergi kaçırdığı tespit edilen Ronlado'ya faiz ve mahkeme giderleriyle beraber 18,8 milyon avro para cezası vermişti.

Portekizli oyuncu, hakkındaki 4 mali suçlamayı ve para cezası ödemeyi kabul ettiği için hapse girmekten kurtulmuştu.

Maç boyunca Atletico Madrid taraftarlarınca aleyhine tezahürata maruz kalan Cristiano Ronaldo, maç sonu Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığını hatırlattı.

Basın mensuplarının futbolcularla konuşmak için bulunduğu alandan geçen Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandım. Size ise sıfır" ifadelerini kullandı.