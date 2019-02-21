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Cristiano Ronaldo'yo şok tezahürat: Vergini öde

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 21.02.2019 09:25 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Atletico Madrid'de konuk olurken Portekizli yıldız rakip taraftarın hışmına uğradı.

İspanya'da 9 yıl boyunca Atletico Madrid'in ezeli rakibi Real Madrid'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız, Metropolitano Stadı'nda hoş karşılanmadı.

Olay tezahürat

Atletico Madrid taraftarı maç boyunca Ronaldo'nun üzerine oynarken yaptıkları tezahüratla Portekizli yıldızı hedef aldı.

Atletico Madrid taraftarı maç boyunca Ronaldo'nun üzerine oynarken yaptıkları tezahüratla Portekizli yıldızı hedef aldı.

İspanyol ekibinin taraftarı "Vergini öde Cristiano" tezahüratında bulundu.

İspanyol ekibinin taraftarı "Vergini öde Cristiano" tezahüratında bulundu.

Real Madrid'in eski oyuncusu Cristiano Ronaldo, İspanya'da vergi kaçırma suçlamasını 2018 yılında kabul etmişti.

Real Madrid'in eski oyuncusu Cristiano Ronaldo, İspanya'da vergi kaçırma suçlamasını 2018 yılında kabul etmişti.

İspanyol mahkemesi, 2011-2014 yıllarında toplamda 14 milyon 768 bin 897 avro vergi kaçırdığı tespit edilen Ronlado'ya faiz ve mahkeme giderleriyle beraber 18,8 milyon avro para cezası vermişti.

İspanyol mahkemesi, 2011-2014 yıllarında toplamda 14 milyon 768 bin 897 avro vergi kaçırdığı tespit edilen Ronlado'ya faiz ve mahkeme giderleriyle beraber 18,8 milyon avro para cezası vermişti.

Portekizli oyuncu, hakkındaki 4 mali suçlamayı ve para cezası ödemeyi kabul ettiği için hapse girmekten kurtulmuştu.

Portekizli oyuncu, hakkındaki 4 mali suçlamayı ve para cezası ödemeyi kabul ettiği için hapse girmekten kurtulmuştu.

Maç boyunca Atletico Madrid taraftarlarınca aleyhine tezahürata maruz kalan Cristiano Ronaldo, maç sonu Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığını hatırlattı.

Maç boyunca Atletico Madrid taraftarlarınca aleyhine tezahürata maruz kalan Cristiano Ronaldo, maç sonu Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığını hatırlattı.

Basın mensuplarının futbolcularla konuşmak için bulunduğu alandan geçen Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandım. Size ise sıfır" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının futbolcularla konuşmak için bulunduğu alandan geçen Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandım. Size ise sıfır" ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız ayrıca maç esnasında tribünlere elleriyle 'beş' hareketi yaparak yanıt verdi.

Portekizli yıldız ayrıca maç esnasında tribünlere elleriyle 'beş' hareketi yaparak yanıt verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid Juventus ronaldo

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