Cristiano Ronaldo'yo şok tezahürat: Vergini öde

İspanya'da 9 yıl boyunca Atletico Madrid'in ezeli rakibi Real Madrid'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız, Metropolitano Stadı'nda hoş karşılanmadı.
Bir kez daha oldu! 'Ağabeyim birebir şahit oldu, yaklaşamadı'
Muayene için geldiği hastanede temizlik yaptı
Angelina Jolie'yi görenler gözlerine inanamadı!
Böylesini daha önce görmediniz... Karşınızda ünlülerin sebzeli taklitleri!
'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı
Değeri tam 5 milyon TL! Kayseri’de ele geçirildi
Bu haber sosyal medyayı salladı!
Ne umdum ne buldum! Talihsiz yemek serüvenleri
'Çiçek emojisiyle koltuk altı sansürlemiş...'
Korkunç! Diş fırçasında dışkı tehlikesi...
Bakanlık yasaklamıştı! Tanesi bin liradan satıldığı ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum