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Cristiono Ronaldo JR, Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı ile paylaşım yaptı, yer yerinden oynadı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.03.2025 17:22
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Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano JR, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımına Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra çalınarak yeniden fenomen hale gelen Simge Sağın'a ait "Aşkın Olayım" eklerken bu olay büyük ses getirdi. İşte detaylar...

Cristiono Ronaldo JR, Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı ile paylaşım yaptı, yer yerinden oynadı!

Cristiano JR Ronaldo, babası Cristiano Ronaldo gibi Suudi ekibi Al Nassr forması giyiyor. Tarihin en iyi futbolcularından kabul edilen Cristiano Ronaldo'nun ilk çocuğu 2010 doğumlu Cristiano JR, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla beraber ünlü Türk pop star Simge Sağın'ın "Aşkın Olayım" şarkısını kullandı.

ICARDI İLE ÖZDEŞLEŞTİ

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2018 yılında çıkan ve YouTube üzerinde 130 milyondan fazla izlenmesi olan pop şarkısı, Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi ile özdeşleşmesinden sonra tekrar popüler olmuştu ve 2023 yılında en çok dinlenen şarkılar arasına girmişti.

Instagram hesabında 2.5 milyon takipçi sayısı olan Cristiano JR'da fenomen şarkıyı tercih etmiş oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray Aşkın Olayım
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