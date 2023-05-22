Crop giyen fenomen Merve Taşkın dekolteli pozuyla büyüledi

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın iddialı ve cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırlı poz vererek 'Oy kullanın' çağrısında bulunan Taşkın yine sınırlarını zorladı.

'Kendi sihrini yarat' notu ile paylaşım yapan fenomen Merve Taşkın crop ışıltılı üstü ve transparan pantolonuyla dikkat çekti. Sütyen giymeyi tercih etmeyen ünlü isim göğüs dekoltesiyle adeta nefes kesti.

Ünlü ismin son paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Merve Taşkın'a takipçileri; 'Fizik kanunları yeniden araştırılsın', 'Harikasın', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yaptılar.

Sosyal medya fenomeni olan Merve Taşkın, 21 Ocak 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Lise mezunu olan fenomen, sosyal medyayı aktif kullanarak Emre Mor ile yaptığı paylaşımının ardından adı duyurmuş ve twitterda birçok kez TT olmuştu.

Merve Taşkın, OnlyFans isimli platformdaki müstehcen paylaşımlarından dolayı 12 Ocak tarihinde avukatları Feyza Altun ve Emrah Karatay ile birlikte ilk defa hakim karşısına çıktı.

26 Ocak günü görülen davada mahkeme, Merve Taşkın'ın beraatine karar verdi.



