MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Crop giyen fenomen Merve Taşkın dekolteli pozuyla büyüledi

Crop giyen fenomen Merve Taşkın dekolteli pozuyla büyüledi

22.05.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Merve Taşkın'ın her paylaşımı olay oluyor. Son olarak sosyal medyada teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden Merve Taşkın göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin son paylaşımına beğeni yağdı.

Crop giyen fenomen Merve Taşkın dekolteli pozuyla büyüledi

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın iddialı ve cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırlı poz vererek 'Oy kullanın' çağrısında bulunan Taşkın yine sınırlarını zorladı.

'Kendi sihrini yarat' notu ile paylaşım yapan fenomen Merve Taşkın crop ışıltılı üstü ve transparan pantolonuyla dikkat çekti. Sütyen giymeyi tercih etmeyen ünlü isim göğüs dekoltesiyle adeta nefes kesti.

Merve Taşkın 1

Ünlü ismin son paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Merve Taşkın'a takipçileri; 'Fizik kanunları yeniden araştırılsın', 'Harikasın', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yaptılar.

Merve Taşkın 2

Sosyal medya fenomeni olan Merve Taşkın, 21 Ocak 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Merve Taşkın 3

Lise mezunu olan fenomen, sosyal medyayı aktif kullanarak Emre Mor ile yaptığı paylaşımının ardından adı duyurmuş ve twitterda birçok kez TT olmuştu.

Merve Taşkın 4

Merve Taşkın, OnlyFans isimli platformdaki müstehcen paylaşımlarından dolayı 12 Ocak tarihinde avukatları Feyza Altun ve Emrah Karatay ile birlikte ilk defa hakim karşısına çıktı.

Merve Taşkın 5

26 Ocak günü görülen davada mahkeme, Merve Taşkın'ın beraatine karar verdi.

Merve Taşkın 6

Merve Taşkın 7

Merve Taşkın 8

Merve Taşkın 12

Merve Taşkın 11

Merve Taşkın 10

Merve Taşkın 9

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çıplak pozlarıyla tanınıyor! İtirafları gündeme bomba gibi düştüÇıplak pozlarıyla tanınıyor! İtirafları gündeme bomba gibi düştü
Evinin gösterişsiz olduğu söylenince... "7 odalı, 1 aylık kirası..."Evinin gösterişsiz olduğu söylenince... "7 odalı, 1 aylık kirası..."
Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Saatler kala Özdağ açıkladı: 'Sinan Bey bugün duyuracak ama biz...'

Saatler kala Özdağ açıkladı: 'Sinan Bey bugün duyuracak ama biz...'

Hulki Cevizoğlu, Sinan Oğan'ın mesajını böyle yorumladı: 'Hayırlı olsun'

Hulki Cevizoğlu, Sinan Oğan'ın mesajını böyle yorumladı: 'Hayırlı olsun'

O görüntüler tepki çekmişti! İmamın kendini böyle savundu: 'Bizim...'

O görüntüler tepki çekmişti! İmamın kendini böyle savundu: 'Bizim...'

Benzine ‘kur’ zammı! Motorinden sonra bu gece o da değişiyor

Benzine ‘kur’ zammı! Motorinden sonra bu gece o da değişiyor

Babacan'dan flaş açıklama! 'Kırmızı çizgiler terk edildi'

Babacan'dan flaş açıklama! 'Kırmızı çizgiler terk edildi'

Çekimler sırasındaki o anları anlattı: Ara verildiği zaman...

Çekimler sırasındaki o anları anlattı: Ara verildiği zaman...

İlginizi Çekebilir

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.