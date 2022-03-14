CRR'de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri yapılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Besteci Süleyman Alnıtemiz'in, Çanakkale Savaşlarının 100. yıl dönümü için yazdığı, "Kanlısırt / Anzak Senfonik Şiiri" sanatseverlerle buluşacak.

İlk seslendirilişi 2015'te ünlü Polonyalı şef Marek Pijarowski tarafından gerçekleştirilen eser, Anzak ve Türk askerlerine ithaf ediliyor.

Konserde, Volkan Akkoç yönetiminde koro, opera sanatçısı Zafer Erdaş, müezzin Akif Kılıç, anlatıcı Ali Rıza Kubilay ve 20 Avustralyalı müzisyenin de bulunacağı Murat Cem Orhan yönetiminde CRR Senfoni Orkestrası sahne alacak.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde düzenlenecek konser öncesi, CRR fuayesinde gerçekleşen "Girişte Solda" başlıklı müzik söyleşileri kapsamında, Çanakkale Deniz Zaferi ve Gelibolu'nun konuşulacağı bir de söyleşi gerçekleşecek.

Müzikolog Ersin Antep'in yönetiminde gerçekleşecek söyleşide, tarihçi ve müzisyenler konuşmacı olarak bulunacak. Katılımın ücretsiz olduğu söyleşi, saat 17.30'da başlayacak.

