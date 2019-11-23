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Crystal Palace 1 - 2 Liverpool

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.11.2019 20:36 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de bu sezon son dakikalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çeken lider Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 85'te Firmino'nun golüyle 2-1 mağlup etti.

Crystal Palace 1 - 2 Liverpool

Ligin 13. hafta maçında lider Liverpool, Crystal Palace'ın konuğu oldu.

Konuk ekip, 49. dakikada Sadio Mane ile 1-0 öne geçti. Crystal Palace 82. dakikada Wilfried Zaha'nın attığı golle eşitliği sağlasa da 85. dakikada Roberto Firmino ağları sarstı ve Liverpool mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 37'ye çıkaran Liverpool liderliğini sürdürürken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.

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TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (İlk yarı)TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (İlk yarı)
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Anahtar Kelimeler:
crystal palace liverpool Premier Lig

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