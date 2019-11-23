Crystal Palace 1 - 2 Liverpool

Ligin 13. hafta maçında lider Liverpool, Crystal Palace'ın konuğu oldu.
Konuk ekip, 49. dakikada Sadio Mane ile 1-0 öne geçti. Crystal Palace 82. dakikada Wilfried Zaha'nın attığı golle eşitliği sağlasa da 85. dakikada Roberto Firmino ağları sarstı ve Liverpool mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 37'ye çıkaran Liverpool liderliğini sürdürürken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.
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