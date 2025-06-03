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Crystal Palace'a UEFA'dan kötü haber! Avrupa Ligi'nden men edilebilir

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) ekibi Crystal Palace, UEFA'nın çok kulüplü sahipliği kuralları nedeniyle Avrupa Ligi'nden men edilebilir.

Crystal Palace'a UEFA'dan kötü haber! Avrupa Ligi'nden men edilebilir

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Crystal Palace'ın, ABD'li hissedarı John Textor'un aynı zamanda Fransız ekibi Lyon'un da ortağı olması nedeniyle turnuvaya alınmama ihtimali var.

UEFA'NIN O MADDESİ ENGEL OLDU

UEFA kurallarına göre sahibi aynı kişi olan iki kulübün aynı organizasyonda yer alamayacağına dair bir madde bulunuyor.

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FİNALDE MANCHASTER CITY'İ MAĞLUP ETMİŞTİ

Mayıs ayında Wembley Stadı'nda oynanan finalde, tarihinde ilk kez FA Cup şampiyonluğuna ulaşan Crystal Palace, Eberechi Eze'nin golüyle Manchester City'yi 1-0 mağlup etti.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi İngiltere Crystal Palace
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