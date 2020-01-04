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  4. Crystal Palace Cenk Tosun'un peşinde!

Crystal Palace Cenk Tosun'un peşinde!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.01.2020 21:44 | Son Güncelleme

Everton'da fazla şans bulamayan Cenk Tosun'a Beşiktaş'ın ardından Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace da talip oldu.

Crystal Palace Cenk Tosun'un peşinde!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Crystal Palace, Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istiyor.

The Times'da yer alan habere göre; Crystal Palace, 28 yaşındaki milli futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor.

Cenk Tosun'un eski takımı Beşiktaş'ın da eski oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Everton ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Cenk Tosun, bu sezon çıktığı 8 maçta 1 gol ve 3 asist ile oynadı.

(Ajansspor)

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Anahtar Kelimeler:
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