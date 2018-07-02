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Crystal Palace Ozan Tufan'ı istiyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.07.2018 08:16 | Son Güncelleme

İngiliz basını, Crystal Palace’ın, Ozan için 2.5 milyon sterlin (15 milyon TL) önerdiğini yazdı. FFP kriziyle uğraşan F.Bahçe’nin, genç orta sahasını satabileceği belirtildi.

Crystal Palace Ozan Tufan'ı istiyor!

Crystal Palace, Ozan Tufan için F.Bahçe’nin kapısını çaldı. Bursaspor’dan geldiği günden bu yana en tartışılan oyunculardan olan yetenekli orta sahanın satılabileceği öğrenildi. İngiliz basını, Crystal Palace’ın geçen sezon da istediği Ozan’ı almak için oldukça ciddi olduğunu vurguladı. Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu genç oyuncularla çalışmayı istese de, kulübün içinde bulunduğu şartlar düşünülerek, Ozan’ın gidişine onay verilecek.

20 GÜNDE 8 KİLO VERDİ

Ozan Tufan ise kariyerine F.Bahçe’de devam etmek istiyor. Ligin bitiminin ardından sadece 5 gün tatil yapan 23 yaşındaki orta saha, kalan günlerini çalışarak geçirdi. Ozan, Sırbistan’da özel hocasının programlarıyla 20 günde 8 kilo vermeyi başardı. Yağ oranını %20’lerden %9’a indirerek herkesi memnun etti. F.Bahçe’nin yeni hocası Phillip Cocu da oyuncunun bu özverisinden memnun ancak, Ozan’la ilgili aldığı bilgiler pek parlak değil. FFP krizi varken de 15 milyon TL’ye hayır denilmesi de zor.

KOCAMAN DA İSTEMEDİ

Yeni teknik ekip Ozan’a şans vermeyi düşünüyor ancak, genç orta sahanın sicili kabarık ve Crystal’ın teklifi oldukça iyi. Ayrıca Ozan’ın tribünlerle de arası pek iyi değil. Ozan’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, önemli karşılaşmalar öncesi katıldığı partiler, disiplinsiz yaşamı onun uzun süre tepki görmesine sebep olmuştu. Aykut Kocaman, Sportif Direktör Comolli’ye sunduğu raporda Ozan’a neden şans vermediğinin sebepleri olarak bunları göstermişti.

(Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ozan tufan crystal palace

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