CS Universitatea Craiova - Egnatia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi CS Universitatea Craiova Perşembe 23:00 Egnatia

CS Universitatea Craiova ile Egnatia, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Ion Oblemenco sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bu maçta iki takım da Avrupa'daki mücadelelerine devam ediyor. İki ekip, kendi liglerinde gösterdikleri formu burada sürdürmek istiyor.

Takımların güncel form bilgileri CS Universitatea Craiova tüm kulvarlar CS Universitatea Craiova 2-1 Botosani Romanya Liga 1 G

FC Voluntari 1-1 CS Universitatea Craiova Romanya Kupası B

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 0-5 CS Universitatea Craiova Romanya Liga 1 G

Inter Club Escaldes 1-3 CS Universitatea Craiova UEFA Konferans Ligi G

CS Universitatea Craiova 2-0 Farul Constanta Romanya Liga 1 G Egnatia tüm kulvarlar Tirana 1-2 Egnatia Arnavutluk 1. Ligi G

Egnatia 1-0 Teuta Arnavutluk 1. Ligi G

Dinamo City 2-1 Egnatia Arnavutluk 1. Ligi M

AGF Aarhus 1-1 Egnatia UEFA Konferans Ligi B

Egnatia 3-1 Vllaznia Arnavutluk 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

CS Universitatea Craiova, son lig maçlarında büyük bir başarı gösterdi ve 5'te 5 yaptı. Egnatia da son dönemde iyi bir performans sergileyerek 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Eksik Oyuncular CS Universitatea Craiova 1 eksik Pavel Isenko Egnatia 1 eksik Soumaila Bakayoko

CS Universitatea Craiova kadrosunda Pavel Isenko (Sakat - Menisküs Problemi) yer almıyor.

Egnatia kadrosunda Soumaila Bakayoko (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.