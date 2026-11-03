CS Universitatea Craiova - Egnatia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

CS Universitatea Craiova ile Egnatia, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Ion Oblemenco sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Bu maçta iki takım da Avrupa'daki mücadelelerine devam ediyor. İki ekip, kendi liglerinde gösterdikleri formu burada sürdürmek istiyor.
CS Universitatea Craiova, son lig maçlarında büyük bir başarı gösterdi ve 5'te 5 yaptı. Egnatia da son dönemde iyi bir performans sergileyerek 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
CS Universitatea Craiova kadrosunda Pavel Isenko (Sakat - Menisküs Problemi) yer almıyor.
Egnatia kadrosunda Soumaila Bakayoko (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.
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