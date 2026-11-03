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CS Universitatea Craiova - Egnatia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

CS Universitatea Craiova, Egnatia ile 5 Kasım 2026 tarihinde karşı karşıya geliyor. Her iki takım da son maçlarında başarılı sonuçlar elde etti.

CS Universitatea Craiova - Egnatia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Konferans Ligi
CS Universitatea Craiova
Perşembe 23:00
05.11.2026
Egnatia
Stadyum: Ion Oblemenco

CS Universitatea Craiova ile Egnatia, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Ion Oblemenco sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bu maçta iki takım da Avrupa'daki mücadelelerine devam ediyor. İki ekip, kendi liglerinde gösterdikleri formu burada sürdürmek istiyor.

Takımların güncel form bilgileri
CS Universitatea Craiova

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 CS Universitatea Craiova 2-1 Botosani Romanya Liga 1 G
  • 29.10.2026 FC Voluntari 1-1 CS Universitatea Craiova Romanya Kupası B
  • 26.10.2026 Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 0-5 CS Universitatea Craiova Romanya Liga 1 G
  • 22.10.2026 Inter Club Escaldes 1-3 CS Universitatea Craiova UEFA Konferans Ligi G
  • 18.10.2026 CS Universitatea Craiova 2-0 Farul Constanta Romanya Liga 1 G
Egnatia

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Tirana 1-2 Egnatia Arnavutluk 1. Ligi G
  • 29.10.2026 Egnatia 1-0 Teuta Arnavutluk 1. Ligi G
  • 25.10.2026 Dinamo City 2-1 Egnatia Arnavutluk 1. Ligi M
  • 22.10.2026 AGF Aarhus 1-1 Egnatia UEFA Konferans Ligi B
  • 18.10.2026 Egnatia 3-1 Vllaznia Arnavutluk 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

CS Universitatea Craiova, son lig maçlarında büyük bir başarı gösterdi ve 5'te 5 yaptı. Egnatia da son dönemde iyi bir performans sergileyerek 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Eksik Oyuncular

CS Universitatea Craiova

1 eksik
Pavel Isenko Sakat Menisküs Problemi

Egnatia

1 eksik
Soumaila Bakayoko Sakat Çapraz Bağlarından Sakat

CS Universitatea Craiova kadrosunda Pavel Isenko (Sakat - Menisküs Problemi) yer almıyor.

Egnatia kadrosunda Soumaila Bakayoko (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
CS Universitatea Craiova - Egnatia maçı ne zaman?

5 Kasım 2026 tarihinde.

CS Universitatea Craiova - Egnatia maçı saat kaçta?

23:00'te.

CS Universitatea Craiova - Egnatia maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

CS Universitatea Craiova - Egnatia maçında hangi oyuncular eksik?

Pavel Isenko (CS Universitatea Craiova - Sakat), Soumaila Bakayoko (Egnatia - Sakat).

CS Universitatea Craiova ve Egnatia'nın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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