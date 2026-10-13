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CS Universitatea Craiova - Getafe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

CS Universitatea Craiova, 5'te 5 galibiyetle çıkıyor. Getafe ise son maçında Barcelona'ya kaybetti. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

CS Universitatea Craiova - Getafe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Konferans Ligi
CS Universitatea Craiova
Perşembe 19:45
15.10.2026
Getafe
Stadyum: Ion Oblemenco

CS Universitatea Craiova, 15 Ekim 2026 tarihinde saat 19:45’te Ion Oblemenco stadyumunda Getafe'yi ağırlıyor.

CS Universitatea Craiova, son 5 maçında yalnızca galibiyetlerle sahadan ayrıldı. Getafe ise zorlu bir süreçten geçiyor.

Lig Durumu

Getafe

14. İspanya La Liga
O
8
G
2
B
2
M
4
P
8
4
Attığı Gol
10
Yediği Gol
-6
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Getafe 4 / 10

İç Saha / Deplasman Performansı

Getafe Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
0 / 0 / 4
Gol
0 – 8

CS Universitatea Craiova (Romanya Liga 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 12 gol atıp 1 gol yedi.

Getafe (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 3 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 8 puanla 14. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
CS Universitatea Craiova

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 FC Csikszereda Miercurea Ciuc 0-1 CS Universitatea Craiova Romanya Liga 1 G
  • 19.09.2026 CS Universitatea Craiova 5-0 FCSB Romanya Liga 1 G
  • 13.09.2026 Corvinul Hunedoara 0-1 CS Universitatea Craiova Romanya Liga 1 G
  • 07.09.2026 CS Universitatea Craiova 4-0 Universitatea Cluj Romanya Liga 1 G
  • 03.09.2026 FC Bacau 1-2 CS Universitatea Craiova Romanya Kupası G
Getafe M G M B B

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Barcelona 3-0 Getafe İspanya La Liga M
  • 20.09.2026 Getafe 1-0 Malaga İspanya La Liga G
  • 17.09.2026 Real Betis 1-0 Getafe İspanya La Liga M
  • 13.09.2026 Getafe 1-1 Deportivo La Coruna İspanya La Liga B
  • 07.09.2026 Getafe 1-1 Celta Vigo İspanya La Liga B

Maç öncesi değerlendirme

CS Universitatea Craiova, Romanya Liga 1'de son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Getafe ise İspanya La Liga'da son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Eksik Oyuncular

CS Universitatea Craiova

5 eksik
Pavel Isenko Sakat Menisküs Problemi
Mihnea Radulescu Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Carlos Mora Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Monday Etim Şüpheli
Adrian Rus Sakat

Getafe

4 eksik
Christantus Uche Sakat Diz Sakatlığı
Abdelkabir Abqar Sakat Adale Yırtığı
Juanmi Sakat Diz Sakatlığı
Zaid Romero Şüpheli

CS Universitatea Craiova kadrosunda Pavel Isenko (Sakat - Menisküs Problemi), Mihnea Radulescu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Carlos Mora (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Monday Etim (Şüpheli) ve Adrian Rus (Sakat) yer almıyor.

Getafe kadrosunda Christantus Uche (Sakat - Diz Sakatlığı), Abdelkabir Abqar (Sakat - Adale Yırtığı), Juanmi (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Zaid Romero (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Martin Satriano Martin Satriano Getafe 1 Gol 1 Asist
Ivan Azon Ivan Azon Getafe 1 Gol 1 Asist
Enes Ünal Enes Ünal Getafe 1 Gol 0 Asist
Ramon Terrats Ramon Terrats Getafe 1 Gol 0 Asist

Getafe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Martin Satriano.

Sıkça Sorulan Sorular
CS Universitatea Craiova - Getafe maçı ne zaman?

15 Ekim 2026

CS Universitatea Craiova - Getafe maçı saat kaçta?

19:45

CS Universitatea Craiova - Getafe maçı hangi kanalda?

Bilgi yok.

CS Universitatea Craiova - Getafe maçında hangi oyuncular eksik?

CS Universitatea Craiova'da Pavel Isenko, Mihnea Radulescu, Carlos Mora, Monday Etim ve Adrian Rus; Getafe'de Christantus Uche, Abdelkabir Abqar, Juanmi ve Zaid Romero eksik.

CS Universitatea Craiova ve Getafe'nin ligde kaç puanı var?

Bilgi yok.

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