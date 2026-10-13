CS Universitatea Craiova - Getafe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

CS Universitatea Craiova, 15 Ekim 2026 tarihinde saat 19:45’te Ion Oblemenco stadyumunda Getafe'yi ağırlıyor.
CS Universitatea Craiova, son 5 maçında yalnızca galibiyetlerle sahadan ayrıldı. Getafe ise zorlu bir süreçten geçiyor.
CS Universitatea Craiova (Romanya Liga 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 12 gol atıp 1 gol yedi.
Getafe (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 3 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 8 puanla 14. sırada.
CS Universitatea Craiova, Romanya Liga 1'de son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Getafe ise İspanya La Liga'da son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
CS Universitatea Craiova kadrosunda Pavel Isenko (Sakat - Menisküs Problemi), Mihnea Radulescu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Carlos Mora (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Monday Etim (Şüpheli) ve Adrian Rus (Sakat) yer almıyor.
Getafe kadrosunda Christantus Uche (Sakat - Diz Sakatlığı), Abdelkabir Abqar (Sakat - Adale Yırtığı), Juanmi (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Zaid Romero (Şüpheli) yer almıyor.
Getafe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Martin Satriano.
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