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CSKA Moskova 102 - 84 Anadolu Efes (THY Euroleague)

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 20.12.2018 22:39 | Son Güncelleme

THY Euroleague'in 14. haftasında Anadolu Efes, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup oldu. Anadolu Efes, bu sezon 5. yenilgisini alırken, CSKA Moskova 11. galibiyetini elde etti.

CSKA Moskova 102 - 84 Anadolu Efes (THY Euroleague)

Basketbol THY Avrupa Ligi 14. haftasında Anadolu Efes, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup oldu.

Oldukça tempolu başlayan ilk çeyreği 31-24 önde tamamlayan CSKA Moskova, soyunma odasına da 56-54 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak final periyoduna 77-68 önde giren CSKA Moskova, sahadan 18 sayı farkla 102-84 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, bu sezon 5. yenilgisini alırken, CSKA Moskova 11. galibiyetini elde etti.

Salon: Megasport Arena
Hakemler: Carlos Peruga xx, Mario Majkic xx, Gytis Vilius xx
CSKA Moskova: Nando De Colo xxx 21, Nikita Kurbanov xx 9, Othello Hunter xx 13, Daniel Hackett xx 12, Alec Peters x 2, Will Clyburn xxxx 24, Cory Higgins xx 9, Sergio Rodriguez xx 8, Kyle Hines xx 4, Semen Antonov x
Anadolu Efes: Rodrigue Beaubois xxxx 24, Bryant Dunston x 2, Krunoslav Simon xx 11, Adrien Moerman x 5, Vasilije Micic x 7, Shane Larkin xx 7, Brock Motum xxx 16, James Anderson x 4, Tibor Pleiss x 6, Doğuş Balbay x 2, Metecan Birsen x
1. periyot: 31-24 (CSKA Moskova lehine)
Devre: 56-54 (CSKA Moskova lehine)
3. periyot: 77-68 (CSKA Moskova lehine)

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Anahtar Kelimeler:
anadolu efes cska moskova THY Euroleague

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