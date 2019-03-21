SPOR

CSKA Moskova 70 - 68 Fenerbahçe Beko (THY Euroleague)

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 21.03.2019 23:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 28. hafta maçında CSKA Moskova’ya konuk oldu. Megasport Arena’da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 70-68 kaybetti.

CSKA Moskova 70 - 68 Fenerbahçe Beko (THY Euroleague)

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında lider Fenerbahçe, konuk olduğu Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 70-68 yenildi.

Megasport Arena'da oynanan daha önce play-off oynamaya hak kazanan iki takımın mücadelesine, Fenerbahçe iyi başladı.

Sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 18-14 önde kapamasına rağmen ikinci periyotta daha iyi savunma yapan ev sahibi CSKA Moskova, devre arasına 36-35 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 52-48 önde geçen Rusya ekibi, mücadeleden ise 70-68 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de 17 sayı üreten Nikola Kalinic maçın en skorer oyuncusu unvanını elde ederken, CSKA Moskova'da ise Will Clyburn 16 sayıyla takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu oldu.

Fenerbahçe, sezonun 5'inci yenilgisini almasına rağmen haftayı lider kapatmayı garantilerken, CSKA Moskova ise 22. galibiyetini alarak maç fazlasıyla ikinci sıradaki yerini korudu.

Salon: Megasport Arena
Hakemler: Robert Lottermoser xx, Olegs Latisevs xx, Benjamin Jimenez xx
CSKA Moskova: Cory Higgins xxx 15, Nikita Kurbanov x 4, Sergio Rodriguez xx 9, Joel Bolomboy x, Othello Hunter xx 4, Will Clyburn xxx 16, Daniel Hackett xx 5, Alec Peters xx 8, Kyle Hines xx 4, Nando De Colo xx 5
Fenerbahçe Beko: Nikola Kalinic xxx 17, Nicolo Melli xx 8, Bobby Dixon xx 15, Marko Guduric x 4, Ahmet Düverioğlu x, Luigi Datome x 6, Jan Vesely xx 10, Kostas Sloukas xx 8, Erick Green xx, Melih Mahmutoğlu xx
1. periyot: 14-18 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 36-35 (CSKA Moskova lehine)
3. periyot: 52-48 (CSKA Moskova lehine)

Bilimin son buluşu: Kokuyla tedavi! Cinselliği bile etkiliyormuşBilimin son buluşu: Kokuyla tedavi! Cinselliği bile etkiliyormuş
Haftanın MVP'si Michael EricHaftanın MVP'si Michael Eric
Efes ile Barça play-off turuna kaldıEfes ile Barça play-off turuna kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko cska moskova THY Euroleague

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Ve Kulüpler Birliği açıkladı! Yabancı kuralı...

Ve Kulüpler Birliği açıkladı! Yabancı kuralı...

Resmen açıklandı! Sergen Yalçın...

Resmen açıklandı! Sergen Yalçın...

F.Bahçe'de sürpriz Ozan Tufan gelişmesi!

F.Bahçe'de sürpriz Ozan Tufan gelişmesi!

Yıldız isme disiplin soruşturması

Yıldız isme disiplin soruşturması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Büyük şok! İlk dakikada diskalifiye edildi

Büyük şok! İlk dakikada diskalifiye edildi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Euroleague'de 24. hafta tamamlandı

Euroleague'de 24. hafta tamamlandı

Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı

Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CSKA Moskova 70 - 68 Fenerbahçe Beko (THY Euroleague)

F.Bahçe son nefeste yıkıldı

Haftanın MVP'si Darüşşafaka Tekfen'den Michael Eric

Haftanın MVP'si Michael Eric

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa play-off turuna kalmayı garantiledi

Efes ile Barça play-off turuna kaldı

Darüşşafaka Tekfen 91 - 85 Khimki (THY Euroleague)

Daçka nihayet! 4. kez...

Obradovic: CSKA'ya karşı hazır olmalı ve odaklanmalıyız

Obradovic'ten CSKA yorumu

Fenerbahçe Beko 76 - 67 Buducnost VOLI

F.Bahçe Beko doludizgin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.