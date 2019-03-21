CSKA Moskova 70 - 68 Fenerbahçe Beko (THY Euroleague)

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında lider Fenerbahçe, konuk olduğu Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 70-68 yenildi.

Megasport Arena'da oynanan daha önce play-off oynamaya hak kazanan iki takımın mücadelesine, Fenerbahçe iyi başladı.

Sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 18-14 önde kapamasına rağmen ikinci periyotta daha iyi savunma yapan ev sahibi CSKA Moskova, devre arasına 36-35 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 52-48 önde geçen Rusya ekibi, mücadeleden ise 70-68 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de 17 sayı üreten Nikola Kalinic maçın en skorer oyuncusu unvanını elde ederken, CSKA Moskova'da ise Will Clyburn 16 sayıyla takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu oldu.

Fenerbahçe, sezonun 5'inci yenilgisini almasına rağmen haftayı lider kapatmayı garantilerken, CSKA Moskova ise 22. galibiyetini alarak maç fazlasıyla ikinci sıradaki yerini korudu.

Salon: Megasport Arena

Hakemler: Robert Lottermoser xx, Olegs Latisevs xx, Benjamin Jimenez xx

CSKA Moskova: Cory Higgins xxx 15, Nikita Kurbanov x 4, Sergio Rodriguez xx 9, Joel Bolomboy x, Othello Hunter xx 4, Will Clyburn xxx 16, Daniel Hackett xx 5, Alec Peters xx 8, Kyle Hines xx 4, Nando De Colo xx 5

Fenerbahçe Beko: Nikola Kalinic xxx 17, Nicolo Melli xx 8, Bobby Dixon xx 15, Marko Guduric x 4, Ahmet Düverioğlu x, Luigi Datome x 6, Jan Vesely xx 10, Kostas Sloukas xx 8, Erick Green xx, Melih Mahmutoğlu xx

1. periyot: 14-18 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 36-35 (CSKA Moskova lehine)

3. periyot: 52-48 (CSKA Moskova lehine)

