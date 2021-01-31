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CSKA Moskova'da Mike James takıma döndü

31.01.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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CSKA Moskova'da Mike James takıma döndü

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Rusya ekibi CSKA Moskova, Nikola Milutinov'un sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını, Mike James'in ise takıma döndüğünü açıkladı.

CSKA Moskova'da Milutinov sezonu kapattı, James takıma döndü. CSKA Moskova kulübü, Almanya'nın Bayern Münih takımıyla oynanan maçın ikinci çeyreğinde sağ omzundan sakatlanan Nikola Milutinov'un ameliyat edileceğini ve sezonun kalanında forma giymesinin beklenmediğini duyurdu.

Fenerbahçe Beko ile yapılan maçın ardından kadro dışı bırakılan Mike James'in ise tekrar takıma dahil edildiği belirtildi. Bu sezon CSKA Moskova formasıyla Sırp pivot Milutinov 9,8 sayı, 8,6 ribaunt, ABD'li skorer James ise 20 sayı, 5,8 asist ortalamaları yakalamıştı. THY Avrupa Ligi'nde 23 hafta sonunda 16 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan CSKA Moskova, ikinci sırada yer aldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: İHA

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