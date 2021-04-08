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CSKA Moskova, Fenerbahçeli Dyshawn Pierre'in peşinde!

08.04.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CSKA Moskova, Fenerbahçe Beko'nun Kanadalı yıldızı Dyshawn Pierre'i istiyor.

CSKA Moskova, Fenerbahçeli Dyshawn Pierre'in peşinde!

CSKA Moskova, Fenerbahçe'nin Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre'i istiyor.

Sırp gazeteci Nemanja Zoric'in haberine göre; CSKA Moskova, Fenerbahçe Beko formasıyla büyük bir çıkış yakalayan Dyshawn Pierre'i gelecek sezon kadrosunda görmek istiyor. CSKA'nın mücadelesiyle ve kararlılığıyla öne çıkan Pierre için oldukça cazip bir sözleşme teklifi önereceği de belirtildi.

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Fenerbahçe Beko, sezon başında Dinamo Sasari'den transfer ettiği Dyshawn Pierre ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı lacivertli kulübün gelecek sezon Pierre'in opsiyonunu kullanacağı ve kadrosunda tutacağının da altı çizildi. Bu nedenle CSKA'nın Pierre için tek olasılığının Fenerbahçe Beko ile anlaşmak olduğu kaydedildi.

Dyshawn Pierre, bu sezon Fenerbahçe Beko formasıyla çıktığı 33 EuroLeague maçında 23.32 dakika ortalama süre aldı ve yüzde 43.5 üçlük ortalamasıyla 9.4 sayı, 3.3 ribaunt, 2 asist istatistikleri yakaladı.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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