SPOR

CSKA Moskova, Itoudis ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 04.06.2019 18:52 | Son Güncelleme

Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı'nda başantrenör Dimitris Itoudis ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

CSKA Moskova, Itoudis ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

CSKA Moskova Kulübü, 48 yaşındaki Yunan başantrenör Itoudis ile 2021'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Moskova ekibinin başına 2014'te geçen Itoudis, THY Avrupa Ligi'nde takımıyla 2 şampiyonluk yaşadı. 2015-2016 sezonu finalinde Fenerbahçe'yi geçen CSKA Moskova, geride kalan sezonun finalinde ise Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Potada play-off maç programı belli olduPotada play-off maç programı belli oldu
Efes, Micic'le sözleşme yenilediEfes, Micic'le sözleşme yeniledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cska moskova Dimitris Itoudis

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin ilk temas!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin ilk temas!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Real Madrid transferde bombayı patlattı

Real Madrid transferde bombayı patlattı

Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımını açıkladı!

Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımını açıkladı!

Comolli transferde tüm isimleri tek tek açıkladı

Comolli transferde tüm isimleri tek tek açıkladı

Son 10 yılın en iyi 100 kulübü açıklandı

Son 10 yılın en iyi 100 kulübü açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Anadolu Efes, tarihi Larkin'le yazdı

Anadolu Efes, tarihi Larkin'le yazdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Biz olamazsak F.Bahçe şampiyon olsun'

'Biz olamazsak F.Bahçe şampiyon olsun'

Datome'nin Dörtlü Final üzüntüsü

Datome'nin Dörtlü Final üzüntüsü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CSKA Moskova, Itoudis ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Itoudis 2 yıl daha CSKA'da

Basketbolda play-off maç programı belli oldu

Potada play-off maç programı belli oldu

Vasilije Micic, 2 sezon daha Anadolu Efes'te

Efes, Micic'le sözleşme yeniledi

Krunoslav Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes'te

Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes'te

Giannakopoulos: Sloukas Olympiakos ile imzaladı

Fenerbahçe'de ayrılık

Ergin Ataman Banvit maçında ihraç edildi

Ergin Ataman maçta ihraç edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.