CSKA Moskova, Ron Baker ile anlaştı

THY Euroleague takımlarından CSKA Moskova, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Moskova ekibi bu kapsamda ABD'li basketbolcu Ron Baker'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Baker ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
NBA'de New York Knicks ve Washington Wizards formaları giyen 26 yaşındaki oyuncu, ilk kez ABD'de dışında mücadele edecek. NBA'de 96 karşılaşmaya çıkan ABD'li basketbolcu, 3.1 sayı, 1.8 asist ve 1.4 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
Bursaspor Altay'ı devirdi
Avcı'nın şampiyonluk iddiası
Trabzon'a yeni stoper! Anlaştılar
Altay'dan Real Madrid itirafı!
Ersun Yanal açıkladı! Kolarov...
Ve Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
Eskişehir'de isyan! Antrenmana çıkmadılar
Emre Mor İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
F.Bahçe üçüncülük için sahada!
''Şampiyonluğu şikeyle çalınan takımlar...''
Falcao paylaştı, taraftar çıldırdı!
Boateng Fiorentina'da
Transfer ihtiyacımız var
Bremen, Kohfeldt'le uzattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum