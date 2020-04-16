Ç.Ü, Kovid-19 tedavisinde alternatif yeni bir etken madde geliştirdi

Çukurova Üniversitesindeki bilim insanlarının 2,5 aylık yoğun bir çalışma sonucu yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavi sürecinde alternatif oluşturabilecek yeni bir etken madde geliştirmeyi başardıkları açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de salgına karşı tedavi ve aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ve bu kapsamda Çukurova Üniversitesi de çalışma yürüttü. 8 kişilik araştırma ekibi, 2,5 aydır aralıksız sürdürdükleri çalışmalarının ilk sonucunu aldı. Yeni tip koronavirüsün tedavi sürecinde alternatif oluşturabilecek yeni bir etken madde geliştirmeyi başaran üniversitenin bilim insanları, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı ziyaret ederek çalışmaların detayları hakkında bilgi verdi.

Rektör Kibar, salgının başlamasının ardından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bilimsel çalışmalara yoğunluk verildiğini, Çukurova Üniversitesinde de bu anlamda yoğun çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Üniversitenin farklı fakültelerinden öğretim üyelerinin dahil olduğu 8 kişilik araştırma ekibinin çalışmalarının ilk sonuçlarını aldığını aktaran Kibar, şöyle konuştu: