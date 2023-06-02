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Cübbeli Ahmet'in 'tokalaşma' yorumunu duyan Fatih Altaylı'dan bomba sözler! "Bu seks arzusu için ne yiyip ne içiyorlar merak ediyorum"

02.06.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cübbeli Ahmet'in, erkeklerin tokalaşmasının 'cinsel meyile yol açabileceği' uyarısı yapması sosyal medyada gündem olmuştu. Gazeteci Fatih Altaylı bu sözler üzerine "Paçayı iyi kurtarmışım" derken "Yine de İslamcı kesimden gelen bu cinsellik uyarılarını anlamakta zorlanıyorum" yorumunda bulundu.

Cübbeli Ahmet'in 'tokalaşma' yorumunu duyan Fatih Altaylı'dan bomba sözler! "Bu seks arzusu için ne yiyip ne içiyorlar merak ediyorum"

Cübbeli Ahmet'in tokalaşma yorumu gündemdeydi. Cübbeli Ahmet, Youtube'da yayınlanan programında tokalaşmanın İslam dini içerisinde sevap olarak kabul edilse de dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

'Tokalaşmada tehlike var. Çünkü neden? Belki bir adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar onunla da tokalaşma bahanesiyle elini bırakmaz' ifadeleri sosyal medyayı salladı.

"PAÇAYI İYİ KURTARMIŞIM"

Gazeteci Fatih Altaylı bu sözleri duyunca kendini tutamadı. Altaylı kendi internet sitesinde yayınlanan yazıda şunları söyledi:

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'Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile birkaç televizyon programı yaptım. İlk niyetim o dünyayı tanımak, anlamaya çalışmaktı. Gördüm ki, anlamam pek mümkün değil. Sonrasında ise IŞİD ve Vahabi İslam konusundaki uyarılarını herkes duysun istedim. Çünkü onun söylemesi önemli idi bunları, biz söylesek aynı etkiyi yaratmaz, aynı anlamı vermezdi.

Şunu da söyleyeyim, zekası, espri anlayışı da etkileyici idi. Uzun zamandır da, kendisi ile program yapmıyorum. Nedenleri aşikar. Ancak son açıklamasını duyunca 'İyi ki yapmıyorum' dedim. Ahmet Mahmut Ünlü, erkek erkeğe tokalaşmayı da eleştirerek, 'Uzun uzun tokalaşmak karşı tarafı cinsel meyil duyabilir' demiş. Kulaklarıma inanamadım. Ve korktum. Kendisi ile defalarca ister istemez el sıkıştık. Demek ki paçayı iyi kurtarmışım.

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VİAGRA ÖNERİSİ

Hatta Murat Bardakçı da iyi kurtarmış. Yine de İslamcı kesimden gelen bu cinsellik uyarılarını anlamakta zorlanıyorum. Cinsiyet fark etmeksizin bu kadar yüksek libido ve seks arzusu için ne yiyip ne içiyorlar merak ediyorum. Satışa çıkarsalar, iyi para yaparlar. Cübbeli Ahmet’i 'Helal Viagra' markasını öneririm.'

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