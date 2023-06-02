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Demet Özdemir'in keyfi yerinde! Tatilden bikinili pozlar

02.06.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evliliği 8 ayda biten Demet Özdemir soluğu tatilde aldı. Yoğun tempoda çalışan oyuncu Demet Özdemir arkadaşlarıyla çıktığı tatilden bikinili pozlarını paylaşıp "İyiyim" mesajı verdi.

Demet Özdemir'in keyfi yerinde! Tatilden bikinili pozlar

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Ağustos 2022'de evlendiği Oğuzhan Koç ile 8 Mayıs'ta tek celsede boşandı. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir arasında yaşananlar sık sık gündeme geliyordu.

Demet Özdemir boşanma sonrası yoğun tempoda çalışarak da dikkat çekiyordu. Oyuncu son olarak arkadaşlarıyla soluğu tatilde aldı.

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Hakkındaki iddialara kulak tıkayan güzel oyuncu bikinili pozlarını paylaşarak "İyiyim" mesajı verdi.

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Pembe bikinisiyle güneşin ve denizin tadını çıkaran Demet Özdemir'i görenler "Düşmanların çatlasın", "Bekarlık sultanlıktır", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oyuncu

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