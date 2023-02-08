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Çubuklu kasap ve besicilerden deprem bölgesine yardım

08.02.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki kasap ve besiciler, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere 10 büyükbaş hayvanın kesimini yaparak bağışladı.

Besiciler etleri, "Çubuk Yardım Eli Platformu" aracılığıyla bölgeye gönderilmek üzere teslim etti. Etlerin işlendikten sonra depremzedelere gönderilmek üzere AFAD'a teslim edileceği belirtildi.

Platform üyesi ve bağışçı Ali Çankaya, depremin yaralarının sarılması için ilçedeki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla oluşturulan "Çubuk Yardım Eli Platformu" aracılığıyla çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın öncülüğünde toplanan yardımların yerine ulaştırılacağını aktaran Çankaya, besicilerden bağış almaya devam ettiklerini kaydederek, şöyle dedi:

"Besicilerimiz yardım konusunda adeta birbirleriyle yarışıyor. Burada kesimlerini yaptıktan sonra oluşturduğumuz ekiple güzelce işleyerek yemek pişirmeye hazır hale getireceğiz. İnşallah önümüzdeki gün bir kamyon dolusu işlenmiş eti AFAD yetkililerine teslim edeceğiz. Hayvanların sakatat ve derisini de esnafımıza satarak elde edilen parayı yine Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın hesabına yatıracağız. Tüm besicilerimizden ve kasaplarımızdan Allah razı olsun."

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