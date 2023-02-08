Çubuklu kasap ve besicilerden deprem bölgesine yardım

Besiciler etleri, "Çubuk Yardım Eli Platformu" aracılığıyla bölgeye gönderilmek üzere teslim etti. Etlerin işlendikten sonra depremzedelere gönderilmek üzere AFAD'a teslim edileceği belirtildi.

Platform üyesi ve bağışçı Ali Çankaya, depremin yaralarının sarılması için ilçedeki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla oluşturulan "Çubuk Yardım Eli Platformu" aracılığıyla çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın öncülüğünde toplanan yardımların yerine ulaştırılacağını aktaran Çankaya, besicilerden bağış almaya devam ettiklerini kaydederek, şöyle dedi:

"Besicilerimiz yardım konusunda adeta birbirleriyle yarışıyor. Burada kesimlerini yaptıktan sonra oluşturduğumuz ekiple güzelce işleyerek yemek pişirmeye hazır hale getireceğiz. İnşallah önümüzdeki gün bir kamyon dolusu işlenmiş eti AFAD yetkililerine teslim edeceğiz. Hayvanların sakatat ve derisini de esnafımıza satarak elde edilen parayı yine Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın hesabına yatıracağız. Tüm besicilerimizden ve kasaplarımızdan Allah razı olsun."

