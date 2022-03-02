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Çubuk'ta kar yağışı etkili oldu

02.03.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çubuk'ta kar yağışı etkili oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçe sakinleri, mart ayının ikinci gününe kar yağışı ile uyandı.

Evlerin çatıları, araziler, araçların üzeri ve ağaçların karla kaplandığı Çubuk’ta, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünü süpürerek, araçlarının üzerindeki karları temizleyerek güne başladı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 8 ila 10 santimetreyi bulurken, Meteorolojik verilere göre, Çubuk'ta hafta sonuna kadar kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürecek.

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