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Çufalı’dan teşekkür belgesi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 30.09.2020 18:53 | Son Güncelleme

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof Dr.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mustafa Çufalı, Mezuniyet Töreni ve UZEM çalışmalarında görev alan çalışanlara Teşekkür Belgesi verildi.
BEÜ Mezuniyet Törenlerinde emeği geçen akademik ve idari personel adına mezuniyet töreni komisyon üyelerine ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) çalışmalarından ötürü emeği geçen akademik ve idari personellere BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı tarafından teşekkür belgesi verildi.
Üniversitemiz Tahir Karaoğuz konferans salonunda gerçekleşen törende BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı görev alan personellere teşekkür ederek "Üniversitemizin gerek eğitim çalışmalarında gerek tören ve etkinliklerinde sürdürdüğümüz çalışmalarda, her bir çalışanımızın yaptığı görev oldukça önemlidir. Üniversitemiz bir sistem, çalışanlarımız sistemin birer parçasıdır. Yapılan etkinlikler verilen emeklerle ortaya çıkmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyor ve gelecekte hep birlikte çok daha iyi işler yapacağımıza duyduğum inancı belirtmek istiyorum” dedi.

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