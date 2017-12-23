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Çukur 10. bölüm 2. fragmanı...Silahlar konuşuyor!

ÇUKUR HABERLERİ | 23.12.2017 23:39 | Son Güncelleme 3 saat önce

Çukur’un 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur’un 10. bölüm yeni fragmanında, Emmi’nin Yamaç’a “Burası sadece bir mahalle değil, bir alemin adı!” dediği anlar dikkat çekiyor. Mahallede çekilen silahlar heyecanı yükseltirken, Sena’nın Yamaç’a “Ben gidiyorum” sözleri şaşırtıyor.

Çukur 10. bölüm 2. fragmanı...Silahlar konuşuyor!

Çukur 10. bölümüyle yine nefesleri kesecek! Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 10. bölümünde Yamaç, Sena ve Serdar namlunun ucundadır. İçlerinden biri vurulur, ama hangisi? Nefeslerin tutulduğu bu esnada Koçovalı kadınlarını da büyük bir tehlike beklemektedir. Serdar’ın adamları İdris’in evine baskın düzenler. Sultan ve diğer kadınların kaderi, o sırada karşılarına çıkan Vartolu’nun elindedir.

Celasun için hayatını tehlikeye atan Karaca’nın durumu kritiktir. İyice köşeye sıkıştığını hisseden ve öfkesinin bedelini Serdar’a ödetmeye karar veren Selim ise Yamaç karşısında zor anlar yaşar. Tansiyonun gittikçe yükseldiği sırada Baykal’ın Yamaç’ı köşeye sıkıştırmak için attığı hamle, Yamaç’ı hayatının en zorlu kararlarından biriyle karşı karşıya bırakacaktır.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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