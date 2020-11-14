Çukur 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Sincanlı Namık dönemi başlıyor!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 16 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 103. yeni bölümüne Sincanlı Namık karakteriyle Yıldırım Şimşek damga vuracak. Namık'ın Yamaç'a meydan okuduğu yeni bölüm fragmanında, Çukur hakkında söylenen tehditkar sözler tansiyonu yükseltiyor. Yamaç Selim'i, yaklaşan tehlikeye karşı uyarırken Çukur'a yapılan silahlı saldırıyla tüm mahalleli büyük bir kaosun içine düşüyor. Çukur'a karşı yapılan bu saldırıya Koçovalılar'ın nasıl karşılık vereceği ise heyecanla bekleniyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa’nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak.

Çukur’a yapılan ani saldırılar nefes kesecek. Evde ve mahallede gerilen iplere rağmen bu büyük saldırılar herkesi bir araya getirecek.

Selim’le yüzleşen Yamaç hiç beklemediği ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalacak.

Hem Çukur hem Yamaç giderek köşeye sıkışırken Sultan’ın yapacağı küçük bir hamle Yamaç’ı harekete geçirecek ve Yamaç, Koçovalı olmanın ne demek olduğunu hatırlayacak.