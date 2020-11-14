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Çukur 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Sincanlı Namık dönemi başlıyor!

14.11.2020 00:47 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Çukur'un 103. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur'a yeni katılan usta oyuncu Yıldırım Şimşek'in canlandırdığı Sincanlı Namık karakteri dengeleri değiştiriyor. Yamaç Koçovalı'ya meydan okuyan Sincanlı Namık'ın "Ben türkü söylemem, söylettiririm. O Çukur'da kim varsa hepsine de söyleteceğim" sözleriyle Çukur'a savaş açıyor. Mahalleye saldırı düzenlenirken, Yamaç'ın "Çığ geliyor" sözleri dikkat çekiyor. İşte Çukur 103. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 16 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 103. yeni bölümüne Sincanlı Namık karakteriyle Yıldırım Şimşek damga vuracak. Namık'ın Yamaç'a meydan okuduğu yeni bölüm fragmanında, Çukur hakkında söylenen tehditkar sözler tansiyonu yükseltiyor. Yamaç Selim'i, yaklaşan tehlikeye karşı uyarırken Çukur'a yapılan silahlı saldırıyla tüm mahalleli büyük bir kaosun içine düşüyor. Çukur'a karşı yapılan bu saldırıya Koçovalılar'ın nasıl karşılık vereceği ise heyecanla bekleniyor.

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ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa’nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak.

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Çukur’a yapılan ani saldırılar nefes kesecek. Evde ve mahallede gerilen iplere rağmen bu büyük saldırılar herkesi bir araya getirecek.

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Selim’le yüzleşen Yamaç hiç beklemediği ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalacak.

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Hem Çukur hem Yamaç giderek köşeye sıkışırken Sultan’ın yapacağı küçük bir hamle Yamaç’ı harekete geçirecek ve Yamaç, Koçovalı olmanın ne demek olduğunu hatırlayacak.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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