MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Öykü Karayel, Bir Başkadır'daki Meryem karakteriyle sosyal medyayı salladı! "Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle?"

Öykü Karayel, Bir Başkadır'daki Meryem karakteriyle sosyal medyayı salladı! "Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle?"

14.11.2020 03:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Öykü Karayel, Bir Başkadır'daki Meryem karakteriyle sosyal medyayı salladı! "Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle?"

Öykü Karayel, Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'daki oyunculuğuyla büyük beğeni topladı. Öykü Karayel sosyal medyada gündem oldu. Bir Başkadır'da Meryem'i canlandıran Öykü Karayel'e Kuzey Güney dizisinde annesini canlandıran Zerrin Tekindor da övgü yağdırdı. Karayel'in paylaşımına yorum yapan Tekindir, "Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle?" yorumunu yaptı.

Ünlü oyuncu Öykü Karayel, Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır’da canlandırdığı Meryem karakteriyle izleyenleri hayran bıraktı. Berkun Oya’nın yaratıcısı olduğu dizide Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy ve Tülin Özen'le birlikte başrol oynayan Öykü Karayel, oyunculuğuyla sosyal medyada gündem oldu.

oYKUK1

Kuzey Güney dizisinde Öykü Karayel'in canlandırdığı Cemre karakterinin annesini oynayan ünlü oyuncu Zerrin Tekindor da eski rol arkadaşı için övgü dolu ifadeler kullandı. Öykü Karayel'in Instagram hesabından paylaştığı dizi fotoğrafına yorum yapan Tekindor, "Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle? Canım benim hayran kaldım heyecanla devamını bekliyorum. Enfes dizi" yorumunu yaptı.
oyku
Şebnem Bozoklu ise paylaşıma "Öykü o kadar harikasın ki o kadar ve hatta çok daha fazlası. Muazzamlıktır bu" ifadeleriyle yorum yaptı.

oYKUK2

ÖYKÜ KARAYEL SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir Başkadır dizisinin Netflix'te yayınlanmasının ardından sosyal medyada Öykü Karayel'in oyunculuğuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında, nereli? Öykü Karayel yeni dizisi ve hayatı!Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında, nereli? Öykü Karayel yeni dizisi ve hayatı!

Yeşilçam'ın efsane yönetmenlerinden Ferdi Eğilmez'in yönetmen oğlu Ertem Eğilmez de Bir Başkadır ve Öykü Karayel için "Fatih Artman-Funda Eryiğit-Tülin Özen-Defne Kayalar-Settar Tanrıöğen-Derya Karadaş. Güzel bir oyuncu kadrosu var dizinin. Hepsini beğenirim ama Öykü Karayel'in performansı gerçekten bir başka. Tebrik ediyorum tüm ekibi" yorumunu yaptı.

İşte sosyal medya paylaşımlarından bazıları.

oykuS1

oykuS2

oykuS3

oykuS4

sancar

BİR BAŞKADIR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizinin yapımcılığını Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen üstlendi. Dizinin senaristliğini ve yönetmenliğini ise Berkun Oya yaptı. 8 bölümden oluşan dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi başarılı isimler yer alıyor.
1604478738_Ethos__Season_1__Episode_1__1744592__00_25_07_08__1507372

Dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul’un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Doya Doya Moda'da elenen belli oldu!Doya Doya Moda'da elenen belli oldu!
26 Ekim Pazartesi günü kanallarda ne var?26 Ekim Pazartesi günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 3 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 3 bini aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'

'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti

TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti

Yılın aşk bombası! Gözlerden uzak şekilde...

Yılın aşk bombası! Gözlerden uzak şekilde...

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı! Son hali inanılmaz...

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı! Son hali inanılmaz...

Diğer Haberler

Şeyma Subaşı Meksika'da denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor! Bikinili plaj pozlarını paylaştı

Şeyma'nın tatil keyfi! Bikinili plaj pozlarını paylaştı

Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 13 Kasım Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da elenen belli oldu!

Oyuncu Mert Fırat baba oldu

Mert Fırat baba oldu

Koronavirüs Menajerimi Ara dizisine de sıçradı! Ayşenil Şamlıoğlu korona oldu

Korona o sete de sıçradı! Üç oyuncu da...

TV yayın akışı 14 Kasım 2020 Cumartesi ! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

14 Kasım Cumartesi günü kanallarda ne var?

Ariel Winter'ın rahatlığı şaşırttı! Şekilden şekle girdi

Ünlü oyuncu koltukta şekilden şekle girdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.