Öykü Karayel, Bir Başkadır'daki Meryem karakteriyle sosyal medyayı salladı! "Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle?"

Ünlü oyuncu Öykü Karayel, Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır’da canlandırdığı Meryem karakteriyle izleyenleri hayran bıraktı. Berkun Oya’nın yaratıcısı olduğu dizide Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy ve Tülin Özen'le birlikte başrol oynayan Öykü Karayel, oyunculuğuyla sosyal medyada gündem oldu.

Kuzey Güney dizisinde Öykü Karayel'in canlandırdığı Cemre karakterinin annesini oynayan ünlü oyuncu Zerrin Tekindor da eski rol arkadaşı için övgü dolu ifadeler kullandı. Öykü Karayel'in Instagram hesabından paylaştığı dizi fotoğrafına yorum yapan Tekindor, "Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle? Canım benim hayran kaldım heyecanla devamını bekliyorum. Enfes dizi" yorumunu yaptı.



Şebnem Bozoklu ise paylaşıma "Öykü o kadar harikasın ki o kadar ve hatta çok daha fazlası. Muazzamlıktır bu" ifadeleriyle yorum yaptı.

ÖYKÜ KARAYEL SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir Başkadır dizisinin Netflix'te yayınlanmasının ardından sosyal medyada Öykü Karayel'in oyunculuğuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

Yeşilçam'ın efsane yönetmenlerinden Ferdi Eğilmez'in yönetmen oğlu Ertem Eğilmez de Bir Başkadır ve Öykü Karayel için "Fatih Artman-Funda Eryiğit-Tülin Özen-Defne Kayalar-Settar Tanrıöğen-Derya Karadaş. Güzel bir oyuncu kadrosu var dizinin. Hepsini beğenirim ama Öykü Karayel'in performansı gerçekten bir başka. Tebrik ediyorum tüm ekibi" yorumunu yaptı.