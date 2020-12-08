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Çukur 106. son bölümde Selim Koçovalı'nın duygulandıran ölüm sahnesi! Öner Erkan Çukur'a böyle veda etti!

08.12.2020 02:05 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin 106. son bölümünde Selim Koçovalı, Çağatay Erdenet tarafından öldürüldü. Çukur'da Selim'i canlandıran Öner Erkan ise diziye son bölümde veda etti. Çukur dizisinin resmi hesabından ise Öner Erkan ve Selim Koçovalı'ya veda paylaşımı yapıldı. Çukur son bölüm final sahnesinde Selim'in intikamını almak isteyen Yamaç Koçovalı, Cengiz Erdenet'in fabrikalarını havaya uçurarak büyük bir mesaj verdi. İşte Çukur 106. son bölüm final ve Selim'in veda sahneleri.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 7 Aralık Pazartesi akşamı 106. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölüme Selim Koçovalı'nın dramatik ölüm sahnesi damga vurdu. Cumali'nin kardeşi Arık Böke'yi öldürmesinin intikamını alan Çağatay Erdenet tuzağa düşürdüğü Selim Koçovalı'yı iki yerinden bıçakladıktan sonra mahallenin tapularını da vererek serbest bıraktı.

Çukur (1)

Selim ise elinde tapularla mahalleye kadar yürümeyi başardı. Ağır yaralanan ve kan kaybeden Selim, kardeşi Yamaç'ın kolları arasında son nefesini verdi.

Çukur (4)
Akın ise babasının ölümünün ardından Erdenetler'in yalısına denizden saldırarak kurşun yağdırdı. Diğer yandan ise intikmam yemini eden Yamaç Koçovalı yeniden ailenin başına geçti ve planını yaptı.

Çukur (8)
Erdenetler'e ait fabrikaları Cengiz'in gözü önünde havaya uçuran Yamaç tekrar Çukur'un gücünü gösterdi.

"ELVEDA SELİM KOÇOVALI! HOŞÇAKAL ÖNER ERKAN"

Çukur dizisinde Selim'i canlandıran Öner Erkan da son bölümde diziye veda etti. Çukur'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Sazıyla, sözüyle, özüyle bir yiğit göçtü Çukur’dan. Elveda Selim Koçovalı. Teşekkürler ve hoşçakal Öner Erkan" ifadeleri kullanıldı.

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