Çukur'da Kulkan Erdenet rolünü Genco Özak oynayacak! Çukur'a katılan Genco Özak kimdir?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin Genco Özak dahil oldu.

Daha önceSöz ve Güvercin gibi yapımlarda yer alan Genco Özak, dizide merakla beklenen Kulkan Erdenet karakterini canlandıracak.

Cengiz Erdenet'in oğlu Kulkan Erdenet karakteri, Koçovalılar ile olan savaşta etkin bir rol üstlenecek. (tv100)

GENCO ÖZAK KİMDİR?

Genco Özak, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev alan Özak, son olarak Güvercin dizisinde Ökkeş karakterine hayat verdi. Genç oyuncu daha önce de Vatanım Sensin ve Söz gibi dizilerde oynadı.

Tiyatro kökenli oyuncu Taşra Kabare bünyesinde Temizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.

