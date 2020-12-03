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Çukur 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçovalı ölüyor! Öner Erkan Çukur'a veda ediyor

03.12.2020 23:58 | Son Güncelleme:
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Çukur dizisinin merakal beklenen 106. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur yeni bölümde Çağatay Erdenet, Selim Koçovalı'yı öldürüyor. Selim Koçovalı'nın ölüm haberinin herkesi derinden sarstığı tanıtımda Akın'ın gözyaşları içinde haykırışları yüreklere dokunuyor. Mahallede Selim'in cenaze töreni düzenlenirken, Yamaç ise intikam yemini ediyor. Dizide Selim'i canlandıran başarılı oyuncu Öner Erkan ise yeni bölümde Çukur'a veda ediyor.

Çukur dizisinin 7 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 106. yeni bölümüne Selim Koçovalı'nın ölümü damga vuracak. Öner Erkan'ın canlandırdığı Selim, bir türkü barda saz çalarken tanıştığı ve yardım ettiği Cemil'in ihanetine uğradı. Cemil ile birlikte uzaklara gitme planı yapan Selim, Çağatay Erdenet'in tuzağına düştü. Cemil ise Çağatay'ın adamı çıktı. Yeni bölüm fragmanında elinde Çukur'un tapularını tutan Çağatay'ın "Göze göz, dişe diş, intikam" sözleri dikkat çekiyor.

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Selim Koçovalı'nın ölüm haberinin herkesi derinden sarstığı tanıtımda Akın'ın gözyaşları içinde haykırışları yüreklere dokunuyor. Yamaç'ın sözleri Erdenetler'den intikam alacağını açıkça gösteriyor. Koçovalılar ile Erdenetler'in savaşının bundan sonrasında nasıl devam edeceği merakla bekleniyor.

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ÖNER ERKAN ÇUKUR'A VEDA EDİYOR

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu ve Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı dizide Selim Koçovalı karakterine hayat veren Öner Erkan, gelecek hafta yayınlanacak olan 106. bölüm ile diziye veda edecek.

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Çukur'un tapularını ele geçirerek Cumali'yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Ogeday'ın öldüğünü zannederken Yamaç'ın oyununa geldi.

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Yamaç, Çağatay'ın suikast planına engel olarak Ogeday'ın hayatını kurtardı ve onun hayatına karşılık kendi sevdiklerini koruyacağını belirtti. Cumali, Ogeday'ı öldürmeye çalışırken yine karşısında Yamaç engeliyle karşılaşınca öfkeden deliye döndü.

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Tapular için kendini çaresiz ve suçlu hisseden Cumali, Yamaç ile gerçek ve içten bir yüzleşme yaşadı.

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"Babama niye sıktın?" sorusu üzerine Yamaç'ın söyledikleri herkesi derinden etkilerken, yüreklere dokunan bu yüzleşmeden sonra Cumali, kardeşini affetti ve ikili arasındaki gerilim sona erdi. Cumali'nin Çağatay'a tapuları kaptırdığını öğrenen Yamaç, onları geri almak için bir çözüm yolu ararken Çağatay, Cumali'ye tapuları o öldüğünde kardeşine vereceğini söyledi.

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Cumali, Çukur için kendi canını feda etmeye hazırdı. Yamaç ise Ogeday'ın hayatını kurtarmasına karşılık Süreyya'dan tapuları almasını istedi. Yamaç'ın bu hamlesi, Süreyya ve Seren ile sürpriz bir iş birliğine yol açtı. Yamaç, tapuları geri almayı başardı ancak her şeyden habersiz olan Cumali, ölümüne doğru yola çıktı.

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Cengiz'i arayıp teslim olan Cumali, Erdenetler'in çiftliğine geldiğinde Cengiz'in adamlarının saldırısına uğradı. Tam bu anlarda Yamaç ve Çukurlular, Cumali'yi kurtardı.

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Diğer tarafta Selim, Cemil ile birlikte yola çıkarak Çukur'dan ayrılmayı planlarken finalde karşılaştığı manzara herkesi şoke etti. Çağatay, Cemil'i kullanarak Selim'i tuzağa düşürürken, yapacağı hamle şimdiden büyük merak konusu oldu.

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Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 7 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de

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