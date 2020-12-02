Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. son bölüm finalinde şok pusu! Şahin Ağa öldü mü? Turgay Tanülkü EDHO'dan ayrıldı mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 1 Aralık Salı akşamı 174. son bölümüyle ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok bir pusu kuruldu. Alpaslan'ı öldürmeyi planlayan Çakırbeyli ailesinin düşmanları silahlı saldırı düzenledi. Ancak saldırıda Şahin Ağa vuruldu. EDHO'da Şahin Ağa'yı canlandıran Turgay Tanülkü'nün ise diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde ortaya çıkacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 175. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 8 Aralık Salı ekrana gelecek olan 175. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir.

Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez.

Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.