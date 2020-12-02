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  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. son bölüm finalinde şok pusu! Şahin Ağa öldü mü? Turgay Tanülkü EDHO'dan ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. son bölüm finalinde şok pusu! Şahin Ağa öldü mü? Turgay Tanülkü EDHO'dan ayrıldı mı?

02.12.2020 02:16 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 1 Aralık Salı akşamı 173. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölüm final sahnesinde Çakırbeyli ailesinin düşmanları Alpaslan'ı öldürmek için saldırı düzenledi. Alparslan'a kurulan pusuda Şahin Ağa vuruldu. Alpaslan ve Hızır ise kurşunlara hedef olan Şahin Ağa'nın yanına koştuklarında büyük üzüntü yaşadı. Peki Şahin Ağa öldü mü? Usta oyuncu Turgay Tanülkü EDHO'dan ayrıldı mı? İşte EDHO 174. son bölüm final sahnesi.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 1 Aralık Salı akşamı 174. son bölümüyle ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok bir pusu kuruldu. Alpaslan'ı öldürmeyi planlayan Çakırbeyli ailesinin düşmanları silahlı saldırı düzenledi. Ancak saldırıda Şahin Ağa vuruldu. EDHO'da Şahin Ağa'yı canlandıran Turgay Tanülkü'nün ise diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde ortaya çıkacak.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 175. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 8 Aralık Salı ekrana gelecek olan 175. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

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EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir.

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Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez.

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Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.

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Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır.

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Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı yok etme planından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur.

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Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını riske atmak istemez.

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