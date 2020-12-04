Çukur 106. yeni bölümde İdris Koçovalı ve Paşa sürprizi! Ercan Kesal yeniden Çukur'da

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memili, Perihan Savaş, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu, Mustafa Avkıran ve Nejat İşler gibi isimlerin paylaştığı Çukur'un önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne daha önce dizide yer almış Ercan Kesal (İdris) ve Çetin Sarıkartal (Paşa) konuk olacak.

Ercan Kesal'ın canlandırdığı 'İdris' karakteri ikinci sezon finalinde, Çetin Sarıkartal'ın canlandırdığı 'Paşa' karakteri ise birinci sezon finalinde diziye veda etmişti.

Dizide 'Selim' karakterini canlandıran Öner Erkan'ın vedasının yaşanacağı bu bölümde, iki oyuncunun flashback sahnelerinde yer alması bekleniyor.



