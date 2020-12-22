Çukur 108. son bölümde Kulkan Erdenet'ten Yamaç'a bilmece şoku! Çukur'da Nehir ve Efsun ölecek mi?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 21 Aralık Pazartesi akşamı 108. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur dizisine son bölümde Cengiz Erdenet'in oğlu Kulkan Erdenet, Yamaç'tan hamile olan Efsun ve Nehir'e ölümcül bir tuzak kurdu.

Kahvehanede oturan Yamaç kendisine gelen 2 ayrı kargo ile hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Kulkan hem Efsun hem de Nehir'i büyük tehlikenin içine attı. Yamaç'ı arayan Kulkan iki bilmece sordu ve sadece birini kurtarabileceğini söyledi. Yamaç için artık tek bir şans vardı. Ya Efsun'u ya da Nehir'i kurtarabilecek. Çukur'da Efsun ve Nehir'e ne olacağı ise 109. yeni bölümde ortaya çıkacak.

SEREN OLGA'YI ÖLDÜRDÜ

Çukur son bölümde Cengiz'in tüm hesap kitap işlerini tutan Olga yanında sakladığı defteri Yamaç'a kaptırdı. Yamaç eline düşen belgeleri aldıktan sonra Olga'yı Seren'e bıraktı. Seren Erdenet babasının intikamını almak için Olga'yı vurarak öldürdü. Çukur'da Olga rolünü canlandıran Suna Yıldızoğlu ise diziye veda etti.