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Çukur 108. son bölümde Kulkan Erdenet'ten Yamaç'a bilmece şoku! Çukur'da Nehir ve Efsun ölecek mi?

22.12.2020 02:28 | Son Güncelleme:
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Çukur dizisi 108. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde Cengiz Erdenet'i kaçıran Koçovalılar büyük bir oyun oynadı. Aklını yitirme noktasına gelen Cengiz'e hayali bir gerçek sunuldu. Finalde ise Kulkan Erdenet, evinde rehin tuttuğu Efsun ve Nehir'i ölümle burun buruna getirdi. Yamaç'ı arayan Kulkan iki bilmece sordu ve bir saat süre tanıdı. Peki Çukur'da Yamaç'tan hamile olan Efsun ve Nehir kurtulacak mı? İşte Çukur 108. bölüm final sahnesi ve son bölümde yaşananlar.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 21 Aralık Pazartesi akşamı 108. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur dizisine son bölümde Cengiz Erdenet'in oğlu Kulkan Erdenet, Yamaç'tan hamile olan Efsun ve Nehir'e ölümcül bir tuzak kurdu.

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Kahvehanede oturan Yamaç kendisine gelen 2 ayrı kargo ile hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Kulkan hem Efsun hem de Nehir'i büyük tehlikenin içine attı. Yamaç'ı arayan Kulkan iki bilmece sordu ve sadece birini kurtarabileceğini söyledi. Yamaç için artık tek bir şans vardı. Ya Efsun'u ya da Nehir'i kurtarabilecek. Çukur'da Efsun ve Nehir'e ne olacağı ise 109. yeni bölümde ortaya çıkacak.

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SEREN OLGA'YI ÖLDÜRDÜ

Çukur son bölümde Cengiz'in tüm hesap kitap işlerini tutan Olga yanında sakladığı defteri Yamaç'a kaptırdı. Yamaç eline düşen belgeleri aldıktan sonra Olga'yı Seren'e bıraktı. Seren Erdenet babasının intikamını almak için Olga'yı vurarak öldürdü. Çukur'da Olga rolünü canlandıran Suna Yıldızoğlu ise diziye veda etti.

YAMAÇ'TAN CENGİZ ERDENET'İ DELİRTME PLANI!

Cengiz Erdenet gözlerini açtığı zaman kendini hastanede buldu.
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Doktor kılığına giren Yamaç, hasta bakıcı Cumali ve hemşire Damla'yı karşısında gören Cengiz Erdenet kendisinin buraya ait olmadığını ve holdingleri olduğunu dile getirdi.

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Cumali'nin sert tepkisiyle karşılaşan Cengiz Erdenet ne yapacağını bilemedi.

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Cengiz Erdenet'in kim olduğunu unutturmak için, Cengiz Mardin olduğuna dair görseller izleten Akın, yeni planı işlemeye devam etti.

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Cengiz Erdenet'in beynini yıkamak için planını işleyen Çukur aşama aşama ilerlemeye devam etti. Cengiz Erdenet'in aklını karıştırmak için Murtaza ile ilerleyen planda Yamaç'ın Cengiz ile konuşması aklını iyice karıştırdı.

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Kulkan babası Cengiz'in odasına gidince babasını yatağında buldu. Yaşadıklarından sonra kendisini sorgulayan Cengiz oğlu Kulkan'a "Benim adım ne Kulkan?" diyerek soru sordu.
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Kulkan eve gelmeden Cengiz'i eve geri getiren Çukur yakalanmadan planını ilerletmeye devam etti.


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