MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur 108. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Cengiz Erdenet'e büyük tuzak! "Senin adın Cengiz Mardin"

Çukur 108. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Cengiz Erdenet'e büyük tuzak! "Senin adın Cengiz Mardin"

20.12.2020 21:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinin merakla beklenen 108. yeni bölümünden . fragman yayınlandı. Cengiz Erdenet'in hastanede olduğu anların ekrana geldiği tanıtımda Cumali'nin "Senin adın Cengiz Mardin!" demesi dikkat çekiyor. Efsun ve Nehir'i elinde tutan Kulkan'ın yapacağı hamle merakla beklenirken, Yamaç'ın öfke dolu bakışları gerilimi giderek artırıyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 21 Aralık Pazartesi akşamı 108. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümde Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşa yeni katılan Kulkan, Çukur'un karşısına hiç beklemedikleri yerlerde çıkarken bir yandan da Nehir ve Efsun’u rehin tutmaya devam edecek.
Çukur (1)1

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur (3)1

Güçlerini birleştiren Nehir ve Efsun, Erdenetler’in elinden kurtulmak için harekete geçecek.

Çukur (4)1

Bir süredir Çukur’u uzaktan takip eden Nedim’in Koçovalılar’dan sürpriz bir isteği olacak.

Çukur (5)1
Cengiz Erdenet’i bitirmeye bir adım daha yaklaşan Yamaç, Kulkan’ın hiç beklenmeyen hamlesiyle bir kez daha çok zor bir tercihle karşı karşıya kalacak.

Çukur (7)1

Çukur (8)1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!
Diziye dönüyor mu? Flaş açıklamaDiziye dönüyor mu? Flaş açıklama
Yıllar sonra ekranlara çıktı!Yıllar sonra ekranlara çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Eski kocası gözaltına alındı! 'Köy köy gezdim' dedi isyan etti

Eski kocası gözaltına alındı! 'Köy köy gezdim' dedi isyan etti

100 kişilik iş ilanına iki günde 7 bin başvuru

100 kişilik iş ilanına iki günde 7 bin başvuru

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

İlginizi Çekebilir

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Netflix'in yeni dizisi pornografik bulundu! Tepki yağdı

Netflix'in yeni dizisi pornografik bulundu! Tepki yağdı

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda yeni gelişme! Tekrardan...

İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda yeni gelişme! Tekrardan...

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Burcu Esmersoy süper minisiyle nefes kesti

Burcu Esmersoy süper minisiyle nefes kesti

Diğer Haberler

Bir Annenin Günahı bitti mi? Bir Annenin Günahı dizisi için flaş final kararı!

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Sihirli Annem dizisinin afişi yayınlandı! İşte yeni Sihirli Annem'in oyuncu kadrosu

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! Afişi olay oldu

Barış Kılıç Yasak Elma'ya dönüyor mu? Flaş açıklama

Diziye dönüyor mu? Flaş açıklama

Masterchef'e damga vuran an! Survivor Evrim şoke oldu

Yemeği iptal edilince isyan etti! 'Ama söylemediniz...'

Masumlar Apartmanı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'den Naci'ye aşk mesajı! Büyük değişimiyle herkesi şaşırtıyor!

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

Akrep dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ferda kızına yakalanıyor! Akrep'te Ferda'nın katil olduğu ortaya çıkıyor mu?

Şok sahne! Kızına böyle yakalanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.