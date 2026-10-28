Ceyda Düvenci Cihat Tamer'e açık açık sordu: "Ünlülük ekmek yediriyor mu?"

Bizimkiler ve Mahallenin Muhtarları dizileriyle tanınan usta oyuncu Cihat Tamer Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. 65 yıllık kariyerine devam eden usta oyuncu, oyunculuğa ilk adım attığı yıllarda kendisi ve kuşağındaki birçok sanatçı için önceliğin şöhret ya da para olmadığını söyledi.

"Biz bu mesleğe başlarken hani meşhur olalım, para pul kazanalım falan diye başlamadık. Bizim kuşağın çoğunda bu vardır. Ama sonradan para da kazandık tabii. Meşhur da olduk. Tanındık da" diyen Cihat Tamer'e Ceyda Düvenci "Ünlülük ekmek yediriyor mu?" diye sordu.



Şöhretin tek başına yeterli olmadığını belirten usta oyuncu, "Yok, o kadar. Ekmek yok. Ekmeği kendimiz işte kazarak bir yerlere geldik. Hâlen kazmaya çalışıyoruz. Tiyatro yapıyoruz" yanıtını verdi.