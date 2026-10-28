Daisy May Cooper iğnesiz 63 kilo verdi! İşte uyguladığı yöntem

BBC’nin This Country dizisinde canlandırdığı sevimli ve komik Kerry Mucklowe karakteriyle tanınan Daisy May Cooper verdiği kilolarla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu 3 yılda 63 kilo vererek görünümünü tamamen değiştirdi. 40 yaşındaki oyuncu Keto diyetini uyguladı. Cooper "Vücut pozitifliğini çok destekliyorum, ancak en kilolu olduğum dönemde en mutsuz halimdeydim ve aşırı bir yeme bağımlılığım vardı. Sağlıklı değildim. Merdiven çıkarken nefes alamıyordum. Çok mutsuzdum" dedi.

ALKOLÜ DE HAYATINDAN ÇIKARDI

Oyuncu keto diyetinin işe yaradığını kabul etmesine rağmen “tavsiye etmeyeceğini” söyledi ve “Çünkü yalnızca et ve peynir yiyordum. Kadınlar üzerindeki, ne pahasına olursa olsun kilo verme baskısı akıl almaz boyutta. Korkunç" dedi.

Daisy, daha sağlıklı bir yaşam sürme yolunda dört yıl önce alkolü de bıraktı. Oyuncuya göre bu karar, yaşam tarzını değiştirmesinde önemli rol oynadı.