MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur 114. yeni bölüm ön izleme sahnesi fragmanı yayınlandı! Çukur'da Efsun'a olacak?

Çukur 114. yeni bölüm ön izleme sahnesi fragmanı yayınlandı! Çukur'da Efsun'a olacak?

31.01.2021 21:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Çukur'un merakla beklenen 114. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yamaç'ın Efsun'u bulmak için harekete geçtiği tanıtımda Sultan Hanım, Efsun'u evden kovduğunu gizliyor. Düğün heyecanı yaşayan Koçovalılar uzun bir aradan sonra gönüllerince eğlenirken, Damla'nın güzelliği karşısında Cumali şaşkınlığını gizleyemiyor. Kulkan tarafından kaçırılan Efsun'un tehlikede olduğu görülürken, "Yamaç, Efsun'u kurtarabilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 114. yeni bölümü 1 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç, Çağatay'ın ölümü sonrası nihayet rahat bir soluk alacağını düşünürken Efsun'un evden gittiğini öğrendiğinde çok üzülecek ve hemen onu aramaya başlayacak. Akın ve Yasmin'in düğün hazırlıklarıyla Koçovalılar savaşa kısa bir ara verecek. Koçovalılar'ın uzun bir aradan sonra düzenledikleri ilk düğün gergin bir bekleyişe sebep olacak. Nihayet eve dönme zamanı geldiğini öğrenen Vartolu, Cumali Amca ile birlikte Çukur'a yolculuğunda hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak.

Çukur'da Aykut Kocaman sürprizi! Çukur 114. yeni bölüme Aykut Kocaman ve Yamaç'ın sahnesi damga vuracak!Çukur'da Aykut Kocaman sürprizi! Çukur 114. yeni bölüme Aykut Kocaman ve Yamaç'ın sahnesi damga vuracak!

Efsun'un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan tarafından kaçırıldığını öğrenen Yamaç öfkeyle Kulkan'ın peşine düşecek.

Çukur (2)

Nefesleri kesen karşılaşmanın sonucu herkesi şaşkınlığa uğratacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında küfür skandalı!Canlı yayında küfür skandalı!
Bir Başkadır gerilimi! Diziden ayrılıyor mu?Bir Başkadır gerilimi! Diziden ayrılıyor mu?
Başka kanala transfer oldu! Şimdi de yayın tarihi... Başka kanala transfer oldu! Şimdi de yayın tarihi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

Yatak sahnesi başına bela oldu! Bomba açıklama

Yatak sahnesi başına bela oldu! Bomba açıklama

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Naz Mila'dan kalça dansı! Arkadaki sesler olay...

Naz Mila'dan kalça dansı! Arkadaki sesler olay...

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Diğer Haberler

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız'ın büyük inatlaşması

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız'ın büyük inatlaşması

Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Bir Başkadır gerilimi

Bir Başkadır gerilimi! Diziden ayrılıyor mu?

Menajerimi Ara'da Serdar Ortaç sürprizi

Menajerimi Ara'da Serdar Ortaç sürprizi

Kırmızı Oda'dan Kefaret dizisine transfer

Kırmızı Oda'dan Kefaret dizisine transfer

Ramo 30. son bölüm final sahnesi! Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrıldı mı?

Ramo'da şok final! Ünlü isim veda mı etti?

Seni Çok Bekledim 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüme Kadir ve Ayliz'in öpüşme sahnesi damga vuracak! Seni Çok Bekledim konusu nedir?

Özcan Deniz yeni dizisiyle ekrana döndü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.