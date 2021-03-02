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Çukur 118. son bölüm final sahnesi! Çukur'da Yamaç, amcası Cumali Koçovalı'ya karşı savaşını meşhur sözüyle başlattı

02.03.2021 02:21 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 118. son bölümüyle ekrana geldi. Efsun'a ulaşan Yamaç, kızının adının ise Masal olduğunu öğrendi. Ancak Yamaç, Efsun'dan aldığı yanıtla şoke oldu. Diğer yandan ise amca Cumali'nin ele geçirdiği ve büyük değişim yaşayan Çukur'da olanları anlamaya başlayan Yamaç, amcanın uyuşturucu işi yaptığını öğrenince ipleri kopardı. Amcasına karşı savaş başlattığını ilan eden ve Vartolu ile de ters düşen Yamaç Koçovalı'nın final sahnesindeki sözü ise sosyal medyayı salladı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak, Müfit Kayacan ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 118. yeni bölümüyle 1 Mart Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur'da amcanın talimatıyla Kulkan'ın kaçırdığı ve zorla gazinolarda çalıştırılan Efsun'a ulaşan Yamaç beklemediği bir yanıt aldı. Kızının adının Masal olduğunu öğrenen Yamaç duygusal anlar yaşadı. Ancak Efsun, Yamaç'a kızından ve kendisinden uzak durmasını istedi.

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YAMAÇ, AMCA CUMALİ'NİN YAPTIKLARINI ÖĞRENDİ

Çukur yeni bölümde Yamaç, ağabeyi Cumali ve eşi Damla'nın amca Cumali tarafından tuzak kurularak cezaevine gönderildiğini öğrendi. Büyük değişime uğrayan ve zengin gözüken Çukur'un fakir kalan yüzünü de gören Yamaç, bir zamanlar omuz omuza yürüdüğü insanların zor durumda olduğunu öğrendi. Amcanın yanında yer alan Vartolu ise Yamaç'a mahallenin nasıl değiştiğini ve zenginleştiğini anlattı.

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YAMAÇ'TAN AMCAYA REST!

Ancak amcasının uyuşturucu kaçakçısı olduğunu öğrenen Yamaç büyük şok yaşadı. Çukur'da uyuşturucuya karşı savaşan İdris Koçovalı'nın mirasına sahip çıkmayan Çukur'un gençlerini gören Yamaç gerçekleri gözleriyle gördü. Çukur'da amcanın getirdiği değişiklik eski Çukur'dan eser bırakmamıştı.

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Amcası Cumali ile konuşan Yamaç şartlarını ve isteklerini dile getirdi. Amca Cumali'ye aile olmanın önemini anlatan Yamaç, Çukur'un İdris Koçovalı'nın emaneti olduğunu belirtti ve uyuşturucu işini bırakmasını istedi.

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YAMAÇ GERİ DÖNDÜ! FİNALDEKİ SÖZÜ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Amca Cumali'nin yaptıklarından memnun olmadığını gösteren Yamaç tarafını belirledi.

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Vartolu'nun tüm ısrarlarına rağmen karşı tarafı seçen Yamaç artık kaçınılmaz savaşı başlattı.

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Final sahnesinde Yamaç, meşhur sözüyle geri dönülmez bir şekilde savaşa adım attı.

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Çukur son bölümdeki final sahnesi sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Yamaç'ın son sözü ve amcasına açtığı savaşla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

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Aras Bulut İynemli,
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