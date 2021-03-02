Çukur 118. son bölüm final sahnesi! Çukur'da Yamaç, amcası Cumali Koçovalı'ya karşı savaşını meşhur sözüyle başlattı

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak, Müfit Kayacan ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 118. yeni bölümüyle 1 Mart Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur'da amcanın talimatıyla Kulkan'ın kaçırdığı ve zorla gazinolarda çalıştırılan Efsun'a ulaşan Yamaç beklemediği bir yanıt aldı. Kızının adının Masal olduğunu öğrenen Yamaç duygusal anlar yaşadı. Ancak Efsun, Yamaç'a kızından ve kendisinden uzak durmasını istedi.

YAMAÇ, AMCA CUMALİ'NİN YAPTIKLARINI ÖĞRENDİ

Çukur yeni bölümde Yamaç, ağabeyi Cumali ve eşi Damla'nın amca Cumali tarafından tuzak kurularak cezaevine gönderildiğini öğrendi. Büyük değişime uğrayan ve zengin gözüken Çukur'un fakir kalan yüzünü de gören Yamaç, bir zamanlar omuz omuza yürüdüğü insanların zor durumda olduğunu öğrendi. Amcanın yanında yer alan Vartolu ise Yamaç'a mahallenin nasıl değiştiğini ve zenginleştiğini anlattı.

YAMAÇ'TAN AMCAYA REST!

Ancak amcasının uyuşturucu kaçakçısı olduğunu öğrenen Yamaç büyük şok yaşadı. Çukur'da uyuşturucuya karşı savaşan İdris Koçovalı'nın mirasına sahip çıkmayan Çukur'un gençlerini gören Yamaç gerçekleri gözleriyle gördü. Çukur'da amcanın getirdiği değişiklik eski Çukur'dan eser bırakmamıştı.