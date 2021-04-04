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Çukur 123. yeni bölümden çarpıcı fragman! Celasun ölüyor mu? Kubilay Aka Çukur'dan ayrılıyor mu?

04.04.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen 123. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Sezon sonunda final yapacak olan Çukur'un yeni bölümünde Celasun'un iple boğulduğu sahneler dikkat çekti. Ünlü oyuncu Kubilay Aka ise yeni bölümde diziye veda edecek. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 123. yeni bölümüyle 5 Nisan Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. Amca ve Vartolu arasında geçen gerilim dolu konuşmanın dikkat çektiği Çukur'un yeni bölüm tanıtımında Yamaç, harekete geçiyor. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlarda heyecan doruğa ulaşırken, Celasun'a yapılan saldırı herkesi şoke ediyor.

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CELASUN ÖLÜYOR MU?

Çukur'da uzun süredir rol alan Kubilay Aka'nın sezon bitmeden diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Yaz aylarında yeni bir diziyle ekranlara dönecek olan Aka'nın canlandırdığı Celasun karakteri şok bir saldırıya uğruyor.

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Yeni bölümde Celasun'un iple boğulduğu sahneler dikkat çekiyor.
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ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu, Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek.

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Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu'nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek.

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Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşartacak. Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yapacak.

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Cumali Amca, Koçovalılar'dan birinin Yamaç'ın tarafında olduğunu öğrenecek ve bu bölümde Çukur'un ana karakterlerinden biri Çukur'a veda edecek.

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Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Çukur dizisi Kubilay Aka
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