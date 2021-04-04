Çukur 123. yeni bölümden çarpıcı fragman! Celasun ölüyor mu? Kubilay Aka Çukur'dan ayrılıyor mu?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 123. yeni bölümüyle 5 Nisan Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. Amca ve Vartolu arasında geçen gerilim dolu konuşmanın dikkat çektiği Çukur'un yeni bölüm tanıtımında Yamaç, harekete geçiyor. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlarda heyecan doruğa ulaşırken, Celasun'a yapılan saldırı herkesi şoke ediyor.

CELASUN ÖLÜYOR MU?

Çukur'da uzun süredir rol alan Kubilay Aka'nın sezon bitmeden diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Yaz aylarında yeni bir diziyle ekranlara dönecek olan Aka'nın canlandırdığı Celasun karakteri şok bir saldırıya uğruyor.

Yeni bölümde Celasun'un iple boğulduğu sahneler dikkat çekiyor.



ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu, Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek.

Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu'nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek.