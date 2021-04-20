Çukur 125. son bölümde Efsun, Kulkan Erdenet'i öldürdü! Genco Özak Çukur'dan ayrıldı!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 125. yeni bölümüyle 19 Nisan Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. Çukur'da Celasun rolündeki Kubilay Aka, Karaca rolündeki Ece Yaşar'dan sonra Kulkan Erdenet'i canlandıran Genco Özak ile Akın'ın eşi Yasmin rolündeki Gamze Doğanoğlu da ayrıldı.

Çukur'da amcanın Karaca'yı elleriyle boğarak öldürdüğünü gören Yasmin büyük bir korkuya kapıldı. Amca ise Yasmin'i ilaçlarını değiştirerek zehirleyerek öldürdü. Akın yatakta eşi Yasmin'in cansız bedenini buldu.

Diğer yandan ise Yamaç ve Efsun, Kulkan'ın peşine düştü. Kulkan'ı bir sokakta kıstıran Efsun ise onu öldürerek intikamını aldı. Dizide Kulkan Erdenet'i canlandıran Genco Özak da son bölümle birlikte diziye veda etti.

ÇUKUR'DAN KULKAN'A VEDA MESAJI!

Çukur dizisinin sosyal medya hesabından yapılan veda paylaşımında ise "Yanlış insanlara bulaştın, yanlış kişilerle iş birliği yaptın.

Diğer tarafta tüm Erdenetler’e selam söyle. Elveda Kulkan. Teşekkürler Genco Özak" notu düşüldü.