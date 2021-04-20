MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur 125. son bölümde Efsun, Kulkan Erdenet'i öldürdü! Genco Özak Çukur'dan ayrıldı!

Çukur 125. son bölümde Efsun, Kulkan Erdenet'i öldürdü! Genco Özak Çukur'dan ayrıldı!

20.04.2021 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinin 125. son bölümünde iki ayrılık daha yaşandı. Mayıs ayında final yaparak ekrana veda edecek olan Çukur'da Celasun ve Karaca'dan sonra bu defa da Kulkan Erdenet ile Akın Koçovalı'nın eşi Yasmin öldü. Böylece Genco Özak ile Gamze Doğanoğlu da diziye veda etti. Çukur'un son bölümünde Yamaç'a yıllarca işkence eden, kendisinin de pavyonlarda şarkıcılık yapmasına neden olan Kulkan'ı Efsun vurarak öldürdü. İşte Çukur son bölümde yaşananlar.

Çukur 125. son bölümde Efsun, Kulkan Erdenet'i öldürdü! Genco Özak Çukur'dan ayrıldı!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 125. yeni bölümüyle 19 Nisan Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. Çukur'da Celasun rolündeki Kubilay Aka, Karaca rolündeki Ece Yaşar'dan sonra Kulkan Erdenet'i canlandıran Genco Özak ile Akın'ın eşi Yasmin rolündeki Gamze Doğanoğlu da ayrıldı.

Çukur (2)

Çukur'da amcanın Karaca'yı elleriyle boğarak öldürdüğünü gören Yasmin büyük bir korkuya kapıldı. Amca ise Yasmin'i ilaçlarını değiştirerek zehirleyerek öldürdü. Akın yatakta eşi Yasmin'in cansız bedenini buldu.

Çukur (7)

Diğer yandan ise Yamaç ve Efsun, Kulkan'ın peşine düştü. Kulkan'ı bir sokakta kıstıran Efsun ise onu öldürerek intikamını aldı. Dizide Kulkan Erdenet'i canlandıran Genco Özak da son bölümle birlikte diziye veda etti.

ÇUKUR'DAN KULKAN'A VEDA MESAJI!

Çukur dizisinin sosyal medya hesabından yapılan veda paylaşımında ise "Yanlış insanlara bulaştın, yanlış kişilerle iş birliği yaptın.
Diğer tarafta tüm Erdenetler’e selam söyle. Elveda Kulkan. Teşekkürler Genco Özak" notu düşüldü.

c1

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç'ın oyunlarıyla arka arkaya darbe alan Vartolu, bu sefer ipleri eline alacak. Amca'nın gücünü azaltmak için harekete geçen Yamaç, Vartolu'nun akıl dolu oyunuyla neye uğradığını şaşıracak. Efsun'la Sultan arasındaki gerilim devam ederken, Yamaç ve Efsun'un gündemi aldıkları bir bilgiyle tamamen değişecek. Karaca'nın ölümünü örtbas etmeye çalışan Amca, Karaca'nın kendiliğinden gittiğine aileyi ikna etmeye çalışacak. Oynadığı son kozla zafere ulaştığını düşünen Kulkan, hiç beklemediği bir düşmanla karşılaşacak ve bu karşılaşma nefesleri kesecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Alev Alev'de Cemre'yi şoke eden manzara!Alev Alev'de Cemre'yi şoke eden manzara!
İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...
Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

İsrail 2022 için milyonlarca doz aşı satın alma konusunda Pfizer ile anlaştı

İsrail 2022 için milyonlarca doz aşı satın alma konusunda Pfizer ile anlaştı

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Çamur yağışıyla ilgili dikkat çeken yorum: Sigara bin kat daha zararlı

Çamur yağışıyla ilgili dikkat çeken yorum: Sigara bin kat daha zararlı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.