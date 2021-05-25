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  4. Çukur 129. son bölüm final sahnesi! Yamaç, Vartolu ve Cumali'ye büyük darbe! Sarp Akkaya'nın canlandırdığı Şahram, Çukur'u ele geçirdi!

Çukur 129. son bölüm final sahnesi! Yamaç, Vartolu ve Cumali'ye büyük darbe! Sarp Akkaya'nın canlandırdığı Şahram, Çukur'u ele geçirdi!

25.05.2021 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 129. son bölümüyle ekrana geldi. 2 hafta sonra final yapacak olan Çukur'un son bölümünde Yamaç ve Efsun evlendi. Herkesin düğünde olduğu anlarda ise amca Cumali'nin son kozu olan Şahram mahalleye baskın yaptı. Sarp Akkaya'nın canlandırdığı Şahram, Çukur'da yaşayanları esir alırken, amca Cumali ise Koçovalılar'ın evini yeniden ele geçirdi. Koçovalı kardeşler ise baskın sırasında Ecevit'i de öldüren yeni düşmanları Şahram ile ilk defa karşı karşıya geldi.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 129. yeni bölümüyle 24 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana geldi.. 7 Haziran'da ekrana gelecek olan 131. bölümüyle final yapacak olan Çukur'un son bölümünde Şahram ile Koçovalı kardeşler savaşı başladı.
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ÇUKUR'DA SİLAHLAR GÖMÜLDÜ!

Koçovalı kardeşler, Çukur'da bir daha silahların patlamaması için amcanın paravan olarak kullandığı legal işlere el koydular.

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Amcanın fabrikalarına el koyan Yamaç Çukur'da yaşanacak değişikliklikleri Çukurlu gençlere anlattı.
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Çukurlular silahlarını çekmecelerine kaldırıp barış ve huzur içinde işlerinin başına geçtiler.
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YAMAÇ VE EFSUN EVLENDİ

Çukur son bölümde Yamaç çocuğunun annesi Efsun'a romantik bir evlilik teklifi yaptı.
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Daha sonra ise Yamaç ve Efsun'un düğünü ekrana geldi. Efsun ve Yamaç güzel ve butik bir düğünle dünyaevine girerken, Akın da davetlilere baba olacağı müjdesini verdi.
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AMCANIN SON KOZU ŞAHRAM MAHALLEYİ ELE GEÇİRDİ!

Başarılı oyuncu Sarp Akkaya, dizinin yeni bölümünde amca Cumali Koçovalı'nın son kozu olarak gördüğü Şahram karakteriyle seyircinin karşısına çıktı.

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Amcanın elini öpen Şahram ona yapılanların cezasını kendisinin vereceğini söyledi. Koçovalılar Efsun ve Yamaç'ın düğünündeyken harekete geçen Şahram, Çukur'a girdi.

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Koçovalı kardeşler düğün sonrasında evlerine girmek isterken saldırıya uğradı. Amca ise Koçovalılar'ın evini ele geçirdi ve yeniden İdris'in koltuğuna oturdu.

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Koçovalılar'a kahveye gitmemeleri için uyarmaya çalışan Ecevit ise sırtından vurularak öldürüldü. Yamaç, Cumali ve Vartolu ise yeni düşmanları Şahram ile ilk defa karşılaştı.

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Çukur dizisi Aras Aydın Aras Bulut İynemli Sarp Akkaya
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