Çukur 129. son bölüm final sahnesi! Yamaç, Vartolu ve Cumali'ye büyük darbe! Sarp Akkaya'nın canlandırdığı Şahram, Çukur'u ele geçirdi!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 129. yeni bölümüyle 24 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana geldi.. 7 Haziran'da ekrana gelecek olan 131. bölümüyle final yapacak olan Çukur'un son bölümünde Şahram ile Koçovalı kardeşler savaşı başladı.
Koçovalı kardeşler, Çukur'da bir daha silahların patlamaması için amcanın paravan olarak kullandığı legal işlere el koydular.
Amcanın fabrikalarına el koyan Yamaç Çukur'da yaşanacak değişikliklikleri Çukurlu gençlere anlattı.
Çukurlular silahlarını çekmecelerine kaldırıp barış ve huzur içinde işlerinin başına geçtiler.
Çukur son bölümde Yamaç çocuğunun annesi Efsun'a romantik bir evlilik teklifi yaptı.
Daha sonra ise Yamaç ve Efsun'un düğünü ekrana geldi. Efsun ve Yamaç güzel ve butik bir düğünle dünyaevine girerken, Akın da davetlilere baba olacağı müjdesini verdi.
Başarılı oyuncu Sarp Akkaya, dizinin yeni bölümünde amca Cumali Koçovalı'nın son kozu olarak gördüğü Şahram karakteriyle seyircinin karşısına çıktı.
Amcanın elini öpen Şahram ona yapılanların cezasını kendisinin vereceğini söyledi. Koçovalılar Efsun ve Yamaç'ın düğünündeyken harekete geçen Şahram, Çukur'a girdi.
Koçovalı kardeşler düğün sonrasında evlerine girmek isterken saldırıya uğradı. Amca ise Koçovalılar'ın evini ele geçirdi ve yeniden İdris'in koltuğuna oturdu.
Koçovalılar'a kahveye gitmemeleri için uyarmaya çalışan Ecevit ise sırtından vurularak öldürüldü. Yamaç, Cumali ve Vartolu ise yeni düşmanları Şahram ile ilk defa karşılaştı.
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