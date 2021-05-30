Çukur 130. bölüm 2. fragman yayınlandı | Ava giden avlanacak!

Öte yandan ise amcanın Çukur’u yok etmek için elinden geleni yaptığını öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan düşünür. Şahram'ın zulmü altında ezilen mahalleliler Yamaç’ın herkesi şaşırtan mesajıyla mücadelenin devam ettiğini öğrenecek.

Ay Yapım imzalı sevilen dizi Çukur’un yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Efsun'un Yamaç'tan hayatta kalacağına dair söz istemesinin dikkat çektiği tanıtımda Şahram, Koçovalılar'a karşı saldırıya geçiyor. Öte yandan Cumali Amca'nın İdris Koçovalı'nın mezarına saldırması ise daha büyük savaşın başlayacağının sinyallerini verir. Kadınların ve çocukların olduğu eve yapılan saldırı gerilimi artırırken, sonrasında yaşanacaklar merak konusu oldu.

Ancak Yamaç’ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düşecek. Çukur’da kalanların Amca’ya sürpriz saldırısı nefesleri keserken, aileyi ve Çukur’u korumak için başka şansı kalmadığını düşünen Yamaç’ın son hamlesi herkesi derinden etkileyecek.



ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Koçovalılar, Yamaç ile Efsun'un düğünündeyken Şahram, Çukur'a girdi. Cumali Amca'nın son kozu olan Şahram, gerçekleştirdiği saldırıyla mahalleye korku dolu anlar yaşattı.



Koçovalılar müdahale etmek için harekete geçerken, onları kahveye girmemeleri için uyarmaya çalışan Ecevit, Şahram tarafından vuruldu. Finalde Koçovalılar ile Şahram'ın karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutulurken, Cumali Amca ve Koçovalılar arasındaki büyük mücadelede dengelerin nasıl değişeceği de büyük bir merak konusu oldu.



