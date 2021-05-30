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Çukur 130. bölüm 2. fragman yayınlandı | Ava giden avlanacak!

30.05.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un 130. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Büyük finale son iki bölüm kala amca ortalığı karıştırır ve büyük bir savaş başlatır. Bu saldırıcı için ise Şahram'ı kullanan amca amacına ulaşmak için herkese göz dağı verir. Peki Koçovalılar kendilerine açılan bu savaştan kurtulabilecek mi? Amcayı alt edebilecekler mi?

Çukur 130. bölüm 2. fragman yayınlandı | Ava giden avlanacak!

Ay Yapım imzalı sevilen dizi Çukur’un yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Efsun'un Yamaç'tan hayatta kalacağına dair söz istemesinin dikkat çektiği tanıtımda Şahram, Koçovalılar'a karşı saldırıya geçiyor. Öte yandan Cumali Amca'nın İdris Koçovalı'nın mezarına saldırması ise daha büyük savaşın başlayacağının sinyallerini verir. Kadınların ve çocukların olduğu eve yapılan saldırı gerilimi artırırken, sonrasında yaşanacaklar merak konusu oldu.

ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Yamaç ve Efsun’un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar’ın, Çukur’u ele geçiren Şahram’la karşılaşması tansiyonu yükseltecek. Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur’un değerleri ile oyun oynayıp koçovalıları yola getirmeye çalışacak.

Çukur 130. bölüm 2. fragman yayınlandı | Ava giden avlanacak!

Öte yandan ise amcanın Çukur’u yok etmek için elinden geleni yaptığını öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan düşünür. Şahram'ın zulmü altında ezilen mahalleliler Yamaç’ın herkesi şaşırtan mesajıyla mücadelenin devam ettiğini öğrenecek.
Çukur 130. bölüm 2. fragman yayınlandı | Ava giden avlanacak!

Ancak Yamaç’ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düşecek. Çukur’da kalanların Amca’ya sürpriz saldırısı nefesleri keserken, aileyi ve Çukur’u korumak için başka şansı kalmadığını düşünen Yamaç’ın son hamlesi herkesi derinden etkileyecek.
Çukur 130. bölüm 2. fragman yayınlandı | Ava giden avlanacak!

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Koçovalılar, Yamaç ile Efsun'un düğünündeyken Şahram, Çukur'a girdi. Cumali Amca'nın son kozu olan Şahram, gerçekleştirdiği saldırıyla mahalleye korku dolu anlar yaşattı.
Çukur 130. bölüm 2. fragman yayınlandı | Ava giden avlanacak!

Koçovalılar müdahale etmek için harekete geçerken, onları kahveye girmemeleri için uyarmaya çalışan Ecevit, Şahram tarafından vuruldu. Finalde Koçovalılar ile Şahram'ın karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutulurken, Cumali Amca ve Koçovalılar arasındaki büyük mücadelede dengelerin nasıl değişeceği de büyük bir merak konusu oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Çukur dizisi
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