MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur 130. son bölüm final sahnesi! Yamaç Koçovalı ve amca Cumali öldü mü? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrıldı mı?

Çukur 130. son bölüm final sahnesi! Yamaç Koçovalı ve amca Cumali öldü mü? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrıldı mı?

01.06.2021 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 130. son bölümüyle ekrana geldi. 1 hafta sonra final yapacak olan Çukur'un son bölümünde evlerine yapılan saldırıda ailenin kadınlarının rehin alındığını düşünen Yamaç, amcaya teslim oldu. Amcanın ortağı Şahram ise Yamaç'ı elleri bağlı bir şekilde bir havuza attı. Final sahnesinde ise Sena'nın havuzda boğulduğu anlar ve Yamaç'ın boğulması ekrana geldi. Peki Çukur'da Yamaç öldü mü? Aras Bulut İynemli final öncesinde Çukur'dan ayrıldı mı?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 130. yeni bölümüyle 31 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana geldi. 7 Haziran'da ekrana gelecek olan 131. bölümüyle final yapacak olan Çukur'un son bölümünde izleyenleri şoke eden gelişmeler yaşandı.

Çukur (2)

Çukur son bölümde mahalleyi ele geçiren amca Cumali ve Şahram'a karşı Koçovalı kardeşler saldırı başlattı. Koçovalılar Şahram'ın adamlarının büyük kısmını öldürdü. Ancak Şahram Koçovalı kardeşlere tuzak kurdu.

Çukur (3)

Koçovalılar'ın güvenli evini de tespit eden Şahram oraya da saldırdı. Koçovalı ailesinin kadınları ise saldırıyı püskürtmeyi başardı.

Çukur (8)
Eve gelen Yamaç, Vartolu ve Cumali ise eşlerinin ve annelerinin amca tarafından rehin alındığını sandı. Yamaç ise amcaya giderek teslim oldu.

Çukur (6)

ÇUKUR'DA DRAMATİK FİNAL

Finalde Şahram, Yamaç'ı bir havuza elleri kolları bağlı bir şekilde attı. Havuzda boğulan Yamaç'ın aklına ise aynı şekilde öldürülen eşi Sena geldi. Sena'nın ölüm sahnesiyle Yamaç'ın boğulma anları ise finalde aynı anda yer aldı. Çukur'un sonunda ise Yamaç'ın eski görüntüleri ekrana geldi. Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Yamaç karakterinin ölüp ölmediği ise final bölümünde ortaya çıkacak.

AYŞE AMCAYI ÖLDÜRDÜ

Çukur finalinde içkisine zehir konulan amca Cumali baygın bir şekilde yere yığıldı. Planı yapan Ayşe ise vücudu felç olan ancak bilinci açık şekilde yatan amca Cumali Koçovalı'yı elleriyle boğarak öldürdü. Ayşe böylece kızını aynı şekilde öldüren amcadan intikamını aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Taner Ölmez yeni dizisi nedir?Taner Ölmez yeni dizisi nedir?
Volkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktıVolkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
daha show TV izlemem çukur dizden başka

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili tüm detayları açıkladı

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili tüm detayları açıkladı

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

UKOME'den İstanbul trafiğini rahatlatacak karar

UKOME'den İstanbul trafiğini rahatlatacak karar

Türkiye’ye girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar yürürlükten kaldırıldı

Türkiye’ye girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar yürürlükten kaldırıldı

Normalleşme nasıl olacak? Kritik Kabine toplantısı başladı

Normalleşme nasıl olacak? Kritik Kabine toplantısı başladı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Feci kaza! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı

Feci kaza! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı

Yatakta Hakan Sabancı'yı çağırdı: Gelsene seninle...

Yatakta Hakan Sabancı'yı çağırdı: Gelsene seninle...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.