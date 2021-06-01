Çukur 130. son bölüm final sahnesi! Yamaç Koçovalı ve amca Cumali öldü mü? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrıldı mı?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 130. yeni bölümüyle 31 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana geldi. 7 Haziran'da ekrana gelecek olan 131. bölümüyle final yapacak olan Çukur'un son bölümünde izleyenleri şoke eden gelişmeler yaşandı.

Çukur son bölümde mahalleyi ele geçiren amca Cumali ve Şahram'a karşı Koçovalı kardeşler saldırı başlattı. Koçovalılar Şahram'ın adamlarının büyük kısmını öldürdü. Ancak Şahram Koçovalı kardeşlere tuzak kurdu.

Koçovalılar'ın güvenli evini de tespit eden Şahram oraya da saldırdı. Koçovalı ailesinin kadınları ise saldırıyı püskürtmeyi başardı.



Eve gelen Yamaç, Vartolu ve Cumali ise eşlerinin ve annelerinin amca tarafından rehin alındığını sandı. Yamaç ise amcaya giderek teslim oldu.

ÇUKUR'DA DRAMATİK FİNAL

Finalde Şahram, Yamaç'ı bir havuza elleri kolları bağlı bir şekilde attı. Havuzda boğulan Yamaç'ın aklına ise aynı şekilde öldürülen eşi Sena geldi. Sena'nın ölüm sahnesiyle Yamaç'ın boğulma anları ise finalde aynı anda yer aldı. Çukur'un sonunda ise Yamaç'ın eski görüntüleri ekrana geldi. Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Yamaç karakterinin ölüp ölmediği ise final bölümünde ortaya çıkacak.

AYŞE AMCAYI ÖLDÜRDÜ

Çukur finalinde içkisine zehir konulan amca Cumali baygın bir şekilde yere yığıldı. Planı yapan Ayşe ise vücudu felç olan ancak bilinci açık şekilde yatan amca Cumali Koçovalı'yı elleriyle boğarak öldürdü. Ayşe böylece kızını aynı şekilde öldüren amcadan intikamını aldı.



