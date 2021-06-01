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Çukur 131. bölümüyle ekrana veda ediyor! Çukur final bölümü fragmanı yayınlandı!

01.06.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur'un büyük finali için heyecanlı bekleyiş sürerken dört sezon boyunca akıllara kazınan sahnelerden oluşan etkileyici bir tanıtım izleyiciyle buluştu. Çukur 7 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 131. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

Çukur 131. bölümüyle ekrana veda ediyor! Çukur final bölümü fragmanı yayınlandı!

Dört sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını üst sıralara yazdıran, imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üzerine çeken fenomen dizi Çukur, 7 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak final bölümüyle izleyiciye veda ediyor. Dizinin büyük finaline geri sayım devam ederken Çukur'un akıllara kazınan replikleri ve unutulmaz sahnelerinden oluşan özel bir tanıtım yayınlandı.

Çukur (2)

"ÇUKUR BİR ALEMİN ADIDIR"

Maceranın başlangıcında duyduğumuz, "Herkesin bir yuvası var şu hayatta, bizimki de Çukur. Burası sadece bir mahalle değil, bir alemin adıdır. Çukur'u İstanbul'da sanırlar ama bilmezler, İstanbul Çukur'dadır. Herkes bir gün mutlaka Çukur'a geri döner." sözleriyle açılan tanıtımda Çukur ile özdeşleşmiş, İdris Koçovalı'nın meşhur "Aile her şeydir!" sözü dizinin sevenlerini duygulandırıyor.

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Çukur (3)

Kadroda şu ana kadar yer alan usta isimlerin de görüldüğü tanıtım dört sezondur yaşananların küçük bir özetini sunarak izleyicide büyük bir heyecan yaratıyor.

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Çukur'un, efsane final bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
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