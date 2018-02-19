Çukur 17. yeni bölüm izle: Komiser Kemal'den Yamaç'a meydan okuma, İdris Koçovalı'ya kelepçe!

Çukur 17. yeni bölümde Çukur'un başına Komiser Emrah bela oluyor. Genç neslin başarılı oyuncularından Alperen Duymaz, Komiser Emrah karakteriyle dengeleri değiştirmeye geliyor. Yamaç'ın önünü kesen ve meydan okuyan Komiser Emrah, kendisine tanınan sınırsız yetki ile Çukur'a yönelik operasyonlara başlıyor. Yamaç'a "anlaşmayı bozdun" diyen Komiser Emrah'ın ilk işi İdris Koçovalı'ya kelepçe takmak oluyor. İşte Çukur 17. yeni bölüm fragmanları, özeti ve online izleme linki...

“ARTIK ÇUKUR’A POLİS DE GİRER BEN DE GİRERİM!”

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 17. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Yamaç Çukur’a gelen beklenmedik misafiri tanımaya çalışırken, İdris “Doğu’dan tayinini çıkartmışlar İstanbul’a. Belalı biri belli ki. Sınırsız yetki, hiç iyi olmadı bu!” sözleriyle endişesini belli ediyor. Gizemli kişinin “Artık Çukur’a polis de girer ben de girerim!” sözleriyle Yamaç’a meydan okuduğu tanıtımda, İdris’e takılan kelepçe merakı arttırıyor.





"İDRİS BABA KENDİ OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞ!”