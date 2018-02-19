Çukur 17. yeni bölüm izle: Komiser Kemal'den Yamaç'a meydan okuma, İdris Koçovalı'ya kelepçe!

Çukur 17. yeni bölümde Çukur'un başına Komiser Emrah bela oluyor. Genç neslin başarılı oyuncularından Alperen Duymaz, Komiser Emrah karakteriyle dengeleri değiştirmeye geliyor. Yamaç'ın önünü kesen ve meydan okuyan Komiser Emrah, kendisine tanınan sınırsız yetki ile Çukur'a yönelik operasyonlara başlıyor. Yamaç'a "anlaşmayı bozdun" diyen Komiser Emrah'ın ilk işi İdris Koçovalı'ya kelepçe takmak oluyor. İşte Çukur 17. yeni bölüm fragmanları, özeti ve online izleme linki...
“ARTIK ÇUKUR’A POLİS DE GİRER BEN DE GİRERİM!”
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 17. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Yamaç Çukur’a gelen beklenmedik misafiri tanımaya çalışırken, İdris “Doğu’dan tayinini çıkartmışlar İstanbul’a. Belalı biri belli ki. Sınırsız yetki, hiç iyi olmadı bu!” sözleriyle endişesini belli ediyor. Gizemli kişinin “Artık Çukur’a polis de girer ben de girerim!” sözleriyle Yamaç’a meydan okuduğu tanıtımda, İdris’e takılan kelepçe merakı arttırıyor.
"İDRİS BABA KENDİ OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞ!”
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 17. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Medet’in “Ağayı koruyacağım dedin, ağa öldü!” diyerek Celasun’a silah çektiği anlar heyecanı yükseltirken Sultan, oğlunun intikamını aldığını düşündüğü Yamaç’ın elini öpüyor. Oğlu Kahraman’ın mezarına giden İdris’in “Baba oğlun kokusunu unuttuğunda oğul ölürmüş!” dediği ve yaşadığı acının derinden hissedildiği tanıtımda Kasım’ın “İdris baba kendi oğlunu öldürmüş!” sözleri dikkat çekiyor.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM KISA ÖZETİ
Çukur’un 17. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Vartolu’nun evinden çıkan cenaze tüm dengeleri sonsuza kadar değiştirecektir. Çukur’daki yüzleşme serisi hiç olmadığı kadar sert devam edecektir. Çukur’a gelen davetsiz misafir fırtına etkisi yaratacaktır. Başta Yamaç, Sena ve İdris olmak üzere herkes başına geleceklerden bihaberdir. Çukur’da dengelerin sarsıldığı, çalkantılı bir dönem başlıyor!
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de. Diziyi aşağıdaki linkten online olarak izleyebilirsiniz.
Çukur 17. yeni bölüm izle (19 Şubat Show TV 20.00)
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