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Çukur 19. bölüm 2. fragmanı! Yamaç Beyefendi'den hesap soruyor

ÇUKUR HABERLERİ  | 04.03.2018 22:22 | Son Güncelleme

Çukur’un 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölüm fragmanında, Vartolu’nun başına silah dayayan Yamaç’ın, “Söyle bana, kurtuldu mu?” sözleri dikkat çekiyor. Sultan’ın gözyaşları içinde İdris’e, Selim’in haberini verdiği tanıtımda, Medet’in Yamaç’a tarif ettiği kişi ise tüm şüpheleri Baykal'ın üzerine çekiyor. Medet’in götürüldüğünü öğrenen ve sinirlerine hakim olamayan Baykal’ın “Bu gece bu iş bitecek!” sözleri heyecanı yükseltiyor.

Çukur 19. bölüm 2. fragmanı! Yamaç Beyefendi'den hesap soruyor

Çukur’un Pazartesi günü ekrana gelecek 19. bölümü nefes kesecek. Kardeşi Yamaç’ın önüne geçerek kurşunların hedefi olan Selim, yaşam savaşı vermektedir. Koçovalı ailesi, bu üzücü olayla derinden sarsılırken geçmiş peşlerini bırakmayacaktır. Emrah’ın gelişiyle hayatının en zorlu dönemini yaşayan Sena, İzmir’den büyük bir sürprizle dönecek ve bu da işlerin seyrini tamamen değiştirecektir. “Selim, yaşam savaşını kazanabilecek mi?” sorusu büyük merak yaratırken, Vartolu ile Yamaç’ın yüzleşmesi her iki tarafı da derinden etkileyecek. Öfke ve üzüntüyü bir arada yaşayan Vartolu için asıl büyük yüzleşme ise ona gerçek adıyla, Salih’le hitap eden İdris ile olacaktır. Nefeslerin tutulacağı bölümde pek çok soru cevap bulacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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