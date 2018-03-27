Çukur 23. bölümden ilk sahne! Aliço nerede?

Çukur’un dün akşam ekrana gelen 22. bölümünde Baykal’dan tüm hıncını alan Yamaç ve Vartolu, Baykal’ı depodan çıkarmak için çatışmaya girdi. Yamaç ve diğerlerinin çatışmaya devam ettiği sırada Baykal’ı alan Vartolu hızla uzaklaştı. Nazım’ın Vartolu’ya, Baykal’ın yanında verici olduğunu söylediği anlarda dışarıdan ateş sesleri yükseldi.

Çukur’un merakla beklenen 23. bölümü 2 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Baykal’ı kurtarmaya gelen ekibe karşılık veremeyen Vartolu ve Medet, Baykal’ı bırakıp kaçmak zorunda kaldı. İdris’i arayan arkadaşı Ziya, İdris’e Elvis’in görüşme isteğinden bahsetti. Baykal’ı geri isteyen Elvis, İdris ve Yamaç’la görüştüğü sırada tüm Koçovalı kadınlarını kaçırdığını söyledi. Elvis’e silah dayayan Yamaç’ı, İdris engellemeye çalıştı. Tüm kadınlarla birlikte Saadet’in de kaçırıldığını öğrenen Vartolu, gözü dönmüş bir şekilde İdris’in evine koştu. Yaşadığı suçluluk duygusundan kurtulamayan Vartolu, Yamaç’tan yardım istedi. Celasun’dan olayları dinleyen Emrah, Sena ve Güzide’nin de kaçırıldığını öğrenince Elvis’i aramaya başladı. Aliço, Hale’nin intikamı için Laz’ı bulup ve kulübesine getirdi. Elvis’in teslimatçısını bulan Yamaç, yaptığı planla Elvis’i takibe başladı. Nazım ise Elvis’e Koçovalıların yerini öğrendiğini, hazırlıklı olmasını söyledi. Kırılan gururunu onarmak için kurduğu planı emin adımlarla ilerleten Nazım, herkesin aradığı Baykal’ı rehin tutuyordu. Baykal’ın korumalarının artık Beyefendi diye hitap ettiği Nazım, keyifle galibiyetinin tadını çıkardı. Kadınları kurtarmak için gelen Koçovalılar, Elvis’in tuzağına düştü. Elvis’in adamları tarafından etrafı sarılan Yamaç, Elvis’e kadınları bırakmasını söyledi. Elvis’in Koçovalı kadınlarını sıraya dizerek Yamaç’a izlettiği final sahnesinde gerilim doruk noktaya çıktı.