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5 Nisan elemesi: Survivor'dan Yunus Emre elendi... Poyraz yıkıldı

Survivor All Star'da 5 Nisan günü elenen isim belli oldu. İlk eleme adayı Sedat, ikinci eleme adayı İsmail, üçüncü eleme adayı Hikmet, dördüncü eleme adayı Yunus Emre olmuştu. Adaya veda eden yarışmacı şaşırttı.

5 Nisan elemesi: Survivor'dan Yunus Emre elendi... Poyraz yıkıldı
Kubra Akalın

Survivor'da olaylar bitmiyor. 6 Nisan akşamı yayınlanan bölümde adaya veda eden yarışmacı belli oldu. Sedat, İsmail, Hikmet ve Yunus Emre elenmemek için büyük mücadele verdi.

Hikmet Tuğsuz-Yunus Emre Karabacak düellosunu Hikmet Tuğsuz kazandı. Hikmet, Survivor hayatına devam ediyor.

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İsmail Balaban-Sedat Kapurtu düellosunu ise İsmail Balaban kazandı. İsmail, Survivor hayatına devam ediyor.

"BEN KADERE İNANAN BİR İNSANIM"

Survivor All Star düello finalinde Sedat'a kaybeden Yunus Emre adaya veda etti.

Adaya veda eden Yunus Emre "İlk geldiğim sene acım daha çok tazeydi. Babamı yeni kaybetmiştim, çok duygusal geldim buraya. Buraya geldiğimde de kendime söz verdim. Çok güçlü olacaksın, ağlamayacaksın dedim. 2021'de çok kendi başıma ağladım. Bu sene hazırlanıp geldim, beni üzen bu hazırlanışımı buraya yansıtamam oldu" diyerek şöyle devam etti:
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"Beklentim çok yüksekti, çok farklı hayallerim vardı burada ancak kaybetmeye başlayınca kendi içime gömüldüm. Buraya aslında çok iyi geldim ama maalesef atışlarım oldu. Nasip, Sedat abiyi bu yaşına rağmen çok takdir ediyorum. Ben kadere inanan bir insanım yine birleşmeyi görememek varmış."

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AĞLAYARAK VEDA ETTİ

Yunus Emre'nin elenmesine Poyraz ise çok üzüldü. Ağlayarak arkadaşına veda eden Poyraz sosyal medyada da gündeme geldi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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