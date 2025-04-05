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Yasemin Sakallıoğlu felç geçiren kayınvalidesinin son halini paylaştı!

Sosyal medyadaki videolarıyla belli bir takipçi kitlesi kazanan fenomen Yasemin Sakallıoğlu, Ramazan Bayramı'nda yaptığı paylaşımla kayınvalidesinin hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Ünlü fenomen, felç geçiren kayınvalidesinin son halini yayınladı.

Cansu Akalp

Sosyal medyada paylaştığı komik videolarla adını duyuran fenomen Yasemin Sakallıoğlu, günlerdir herhangi bir paylaşım yapmayınca takipçileri Sakallıoğlu'nu merak etmeye başladı.

KÖTÜ HABERİ DUYURDU

Sakallıoğlu'nun günlerdir hikaye ve paylaşım yapmaması, sevenlerini endişelendirmişti. Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan komedyen, kayınvalidesinin sağlık durumunun kötü olduğunu duyurmuştu.

Sakallıoğlu, kayınvalidesinin felç geçirdiğini şu sözlerle paylaşmıştı:

"Benim komik, tatlı kayınvalidemin beynine pıhtı attı ve maalesef felç oldu, eşimin yanında olmaya çalışıyorum. Hayat sanırım bazen böyle bir yer. Üst üste geliyor kötü şeyler. O yüzden yarın aile büyüklerinize sarılın. Hayat neler getirir hiç bilinmiyor. Bizim aileye de, bekleyen herkese de sağlık sıhhat nasip olsun."

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Günler sonra yeni bir paylaşım daha yapan Sakallıoğlu, kayınvalidesinin son halini takipçileriyle paylaştı.

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Gönderisine "Kaynanam felçli oluşuna sığınmış gibi bir yanı yorgun düşmüş. 'Bana dokunmayın' der gibi. Bir yanı kararlı 'durma kalk diyen' biri. Kaynanam sevgiye muhtaç." notunu düşen Yasemin Sakallıoğlu'nun paylaşımına geçmiş olsun mesajları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Yasemin Sakallıoğlu kayınvalide
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