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Çukur 26. yeni bölüm fragmanı: Vartolu deliye döndü! (Çukur son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 20.04.2018 10:04 | Son Güncelleme

Çukur 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'de pazartesi akşamları çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla ekrana gelen Çukur son bölümde Vartolu, Nazım ve Emrah'ın teklifini kabul etmişti. Çukur yeni bölüm fragmanında Vartolu, bu ittifak sonrasında Saadet'in başkasıyla evlendirildiğini duyuyor ve deliye dönüyor. İdris Koçovalı ise Selim'in yapması gerekenleri yapmadığı için fırçalıyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...

Çukur 26. yeni bölüm fragmanı: Vartolu deliye döndü! (Çukur son bölüm izle)

Çukur'dan nefes kesici 26. yeni bölüm fragmanı geldi. Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen, senaryosu ve oyuncu kadrosu ile izlenme rekorları kıran Çukur yeni bölüm fragmanında Vartolu, duyduğu haber ile çıldırdı. İdris Koçovalı'nın sözlerine kulak asmayan Vartolu, Saadet'i kaybetmek üzere. Vartolu, Emrah ve Nazım'ın teklifini kabul edince Saadet başkasıyla evlendiriliyor. Bunu duyan Vartolu ne yapacak? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 26. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Çukur’un adamlarına dövmesini gösteren Vartolu “Benim sizden bir farkım yok. Ben de sizlerden biriyim!” sözleriyle şaşırtırken, Vartolu’nun yanına geçen adamlar İdris’in yüzüne bakamıyor. İdris’in olayların sorumlusu olarak gördüğü Selim’e, “Hepsini kontrol edecek olan da dertlerini dinleyecek olan da sensin. Sen ne yapmışsın? Adamlar dara düşmüşler, yanına gelmemişler!” sözleri dikkat çekiyor. Saadet’in evlilik haberiyle çılgına dönen Vartolu’nun neler yapacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 26. bölümünden ilk sahne yayınlandı. İdris Koçovalı, “Kızımı koruyacaksan eğer, yaşadığın hayatın içine sokmayacaksan al, götür, evlen, nerede istersen mutlu yaşa diyecektim ama sen mahallenin çocuklarını kendine koruma yapmışsın!” sözlerine karşı sesini yükselten Vartolu’ya babası olduğunu hatırlatacak bir ses tonuyla karşılık veriyor. İdris’in, tarafını seçen Vartolu’ya, “Çukur’un babası olacaksan eğer Saadet’in kocası olamazsın!” sözleriyle meydan okuduğu anlar heyecanı yükseltiyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 25. bölümü nefes kesti. Hastaneden çıkarılan Sultan, “Çukur evimiz, Sultan anamız!” sloganları eşliğinde eve getirildi. Yamaç’a çok ağır bir konuşma yapan Sultan, onu bu hale getiren Medet’ten intikamının alınmasını istedi. Uzun zaman sonra tüm Koçovalı ailesinin, Karaca’nın doğum günü nedeniyle aynı sofrada bir araya geldiği akşamın sonunda Sultan, Medet’le karşı karşıya geldi. Onu tekerlekli sandalyeye hapseden kişiyle yüzleşen Sultan’ın emri için Yamaç, eli tetikte bekledi.

Salih Koçovalı ile Vartolu arasındaki ince çizgide duran Vartolu, eski güçlü günlerine dönmek üzere adımını attı. Nazım ve Emrah ile sürpriz bir ittifak kuran Vartolu’ya Çukur’un adamlarının bazıları da katıldı.

Çukur 25. son bölümü izlemek için tıklayın

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