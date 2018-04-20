Çukur 26. yeni bölüm fragmanı: Vartolu deliye döndü! (Çukur son bölüm izle)

Çukur'dan nefes kesici 26. yeni bölüm fragmanı geldi. Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen, senaryosu ve oyuncu kadrosu ile izlenme rekorları kıran Çukur yeni bölüm fragmanında Vartolu, duyduğu haber ile çıldırdı. İdris Koçovalı'nın sözlerine kulak asmayan Vartolu, Saadet'i kaybetmek üzere. Vartolu, Emrah ve Nazım'ın teklifini kabul edince Saadet başkasıyla evlendiriliyor. Bunu duyan Vartolu ne yapacak? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 26. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Çukur’un adamlarına dövmesini gösteren Vartolu “Benim sizden bir farkım yok. Ben de sizlerden biriyim!” sözleriyle şaşırtırken, Vartolu’nun yanına geçen adamlar İdris’in yüzüne bakamıyor. İdris’in olayların sorumlusu olarak gördüğü Selim’e, “Hepsini kontrol edecek olan da dertlerini dinleyecek olan da sensin. Sen ne yapmışsın? Adamlar dara düşmüşler, yanına gelmemişler!” sözleri dikkat çekiyor. Saadet’in evlilik haberiyle çılgına dönen Vartolu’nun neler yapacağı merakla bekleniyor.